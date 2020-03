Węgry: Możliwe przekraczanie granicy z Rumunią osób, które pracują po drugiej stronie

Węgry ponownie umożliwią przekraczanie granicy z Rumunią osobom, które mieszkają po jednej, a pracują po drugiej jej stronie – zapowiedział w środę szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w rozmowie z agencją MTI.

Szijjarto przypomniał, że Węgry, podobnie jak inne kraje europejskie, wprowadziły ograniczenia na granicach, ale społeczności mieszkające po obu stronach węgiersko-rumuńskiej granicy są ze sobą ściśle związane i wiele osób jeździ do pracy na drugą jej stronę.

"Naszym zadaniem obok ochrony zdrowia ludzi jest też to, by jak najlepiej chronić żywotność gospodarki" - zaznaczył Szijjarto. Dodał, że właśnie dlatego również na granicy z Rumunią zdecydowano się zastosować rozwiązanie stosowane we współpracy ze Słowacją i Austrią.

Poinformował, że komendy główne policji obu krajów najszybciej, jak się da, ustalą, kiedy zasada przekraczania granicy przez osoby, które pracują po drugiej stronie, mogłaby wejść w życie. Dotyczyłaby ona osób, które pracują w pasie 30 km od granicy.

Węgry zamknęły od 17 marca swe granice dla ruchu osobowego obywateli innych krajów w związku z pandemią koronawirusa.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska