Węgry: MSZ: nie przyjmiemy bez ograniczeń afgańskich migrantów

Węgry nie przyjmą bez ograniczeń afgańskich migrantów, ale rozważą, jak może pomóc osobom, które w ciągu 20 lat pracowały dla węgierskich żołnierzy np. jako tłumacze – oświadczył w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Węgier Levente Magyar.

Magyar zaznaczył, że rząd Węgier podkreślał, iż operacja wycofania wojsk z Afganistanu powinna się odbyć tak, by kraj ten nie stał się znów wylęgarnią międzynarodowego terroryzmu i źródłem masowej migracji. Jednakże - jak ocenił - nie udało się tego przeprowadzić zgodnie z oczekiwaniami znacznej części świata.

Teraz węgierski rząd - powiedział - nie jest skłonny kazać własnym obywatelom płacić za konsekwencje błędnych decyzji geopolitycznych.

"Nie akceptujemy" oczekiwań, inicjatyw i apeli, by Węgry bez ograniczeń przyjmowały wszystkich, którzy chcą w tych trudnych dniach opuścić Afganistan - podkreślił Magyar.

Zastrzegł jednak, że Węgry zrobią jeden wyjątek: poważnie rozważą, jak pomóc osobom, które w ciągu ostatnich 20 lat pracowały dla węgierskich żołnierzy jako tłumacze lub w innym charakterze. Podkreślił, że władze węgierskie są w kontakcie z tymi ludźmi i trwa analizowanie, jak można im pomóc.

Wiceminister powiedział, że ci, którzy chcą obecnie wyjechać z Afganistanu, mogą dotrzeć bez większych przeszkód do Turcji, a "od naszych tureckich przyjaciół zależy, co zrobią w tej sytuacji". Dodał, że po Turcji kolejną poważną przeszkodą dla migrantów byłyby Węgry. Jeśli zostaną przepuszczeni, za kilka dni dotrą do przejścia granicznego z Serbią w Roeszke.

Dlatego "musimy się przygotować na poważną potencjalną falę migracyjną" - dodał.

Zaznaczył też, że Węgry muszą jasno powiedzieć wszystkim swoim partnerom, że jest nie do przyjęcia, by "były podejmowane przez mocarstwa takie decyzje i realizowane takie akcje, które w obecnej sytuacji mają katastrofalne konsekwencje, a my przyjmujemy na siebie znaczną ich część".

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad krajem.

Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł za granicę.

Na zabezpieczanym przez amerykańskie wojsko międzynarodowym lotnisku w Kabulu odwołano wszystkie loty komercyjne, przestrzeń powietrzna wciąż otwarta jest dla lotów wojskowych. Jak donoszą agencje, w porcie lotniczym tłoczą się setki cywilów próbujących uciec z Afganistanu.

Wiele krajów zachodnich, w tym USA, Kanada, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania i Szwecja, prowadzi ewakuację swoich obywateli z Afganistanu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że wkrótce również z Polski wyleci pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających opieki strony polskiej. Operacja ta - jak przekazał premier - jest przygotowywana od niedzieli.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska