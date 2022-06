Węgry: MSZ: oferujemy pomoc w eksporcie zboża z Ukrainy przez nasze terytorium

Oferujemy wykorzystanie terytorium naszego kraju jako możliwej ścieżki eksportu ukraińskiego zboża z powodu zakłóceń zwykłych czarnomorskich tras spowodowanych rosyjską inwazją na Ukrainę - przekazał w poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

"Zaproponowaliśmy przejazd przez terytorium Węgier, a co więcej, ułatwienie tranzytu jakichkolwiek dostaw żywności przeznaczonych dla różnych części świata z Ukrainy, głównie dla Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu" - powiedział Szijjarto, cytowany przez agencję Reutera.

Szijjarto dodał, że na wschodniej granicy Węgier można rozmieścić dwa centra logistyczne.

"W ten sposób, jeśli jakikolwiek rodzaj ziarna albo innego płodu rolnego miałby zostać eksportowany na Bliski Wschód albo do Afryki Północnej przez Węgry, byłoby to sprawne. (...) Dostęp kolejowy z Węgier do portów w Europie Południowo-Wschodniej jest szybki" - skomentował Szijjarto.

Ukraina jest jednym z głównych światowych producentów zbóż i roślin oleistych, ale jej eksport gwałtownie spadł od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego. Z powodu rosyjskiej blokady ukraińskich portów Morza Czarnego Kijów próbuje wykorzystać transport drogowy, rzeczny i kolejowy do eksportu swoich produktów.