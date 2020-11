Węgry: MSZ wezwało ambasadora Ukrainy po niewpuszczeniu przez nią wysłannika Budapesztu

Ambasador Ukrainy w Budapeszcie został we wtorek wezwany do węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych po tym, gdy pełnomocnika rządu Węgier nie wpuszczono na Ukrainę – poinformował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w nagraniu na Facebooku.

"Objęcie Istvana Grezsy zakazem wjazdu nie wskazuje na zamiar przyjaźni, współpracy i dążenia do wspólnych sukcesów. Bardzo tego żałujemy, biorąc pod uwagę, że zawsze dążyliśmy do dobrych stosunków sąsiedzkich z Ukrainą.(…) Niestety w ostatnim czasie ten nasz zamiar nie bardzo spotykał się z zamiarem rządu ukraińskiego" - powiedział Szijjarto.

Dodał, że na spotkaniu z ambasadorem Węgry oznajmiły, że wypraszają sobie takie postępowanie. "Przekazaliśmy nasz protest i mamy nadzieję, że kiedyś Ukraina rzeczywiście powróci do poszukiwania wspólnych sukcesów i współpracy, opierającej się na wzajemnym szacunku. Jesteśmy do tego gotowi" - powiedział.

Ukraińskie MSZ poinformowało wcześniej we wtorek, że pełnomocnik rządu Węgier ds. leżącego na ukraińskim terytorium Zakarpacia Istvan Grezsa jest objęty zakazem wjazdu na Ukrainę i nie został wpuszczony do kraju w związku z prowadzoną przez niego agitacją w czasie wyborów lokalnych.

Pod koniec października MSZ Ukrainy wezwało ambasadora Węgier w tym kraju i wręczyło mu notę protestacyjną w związku z polityczną agitacją Budapesztu na korzyść jednej z partii w wyborach lokalnych na Ukrainie. Jak podkreśliła agencja Interfax-Ukraina, w związku z agitacją Kijów zakazał wjazdu dwóm wysokim rangą węgierskim urzędnikom.

Szijjarto oświadczył, że napięcia w stosunkach dwustronnych rozpoczęły się, gdy za kadencji poprzedniego prezydenta Ukrainy "odebrano Węgrom z Zakarpacia prawo i możliwość uczenia się w języku ojczystym".

Chodzi o ustawę z 2017 r., która stanowi, że mniejszości narodowe na Ukrainie mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński. Z powodu tej ustawy Węgry blokują m.in. posiedzenia Komisji NATO-Ukraina.

"Mieliśmy nadzieję, że podczas urzędowania nowego prezydenta Ukrainy Węgrzy z Zakarpacia odzyskają te prawa. Do tej pory to się nie stało. Mimo to stale wykazywaliśmy i nadal wykazujemy otwartość na współprace" - oświadczył Szijjarto.

W obwodzie zakarpackim mieszka 150-tysięczna mniejszość węgierska.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska