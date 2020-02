Węgry: MSZ zaleca „poważne rozważenie” podróży do północnych Włoch

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier zaleciło obywatelom kraju, by decydowali się na podróż do północnych Włoch tylko po jej „gruntownym rozważeniu”. Wiceminister spraw zagranicznych Tamas Menczer wyjaśnił, że powodem jest epidemia koronawirusa.

Menczer powiedział, że wynika to nie tylko z zagrożenia dla zdrowia, ale też stąd, że jeśli władze Włoch uznają za zasadne poszerzenie kwarantanny, to osoby przebywające na objętym nią terenie nie będą mogły go opuścić do czasu jej odwołania.

Resort zaapelował do rodaków przebywających we Włoszech, by włuchiwali się w komunikaty i ostrzeżenia miejscowych władz i postępowali zgodnie z ich zaleceniami. Jak podkreślił Menczer, węgierskie MSZ pilnie śledzi rozwój sytuacji.

We włoskich regionach Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont i Emilia-Romania, gdzie szerzy się koronawirus, lokalne władze zdecydowały o zamknięciu szkół i uniwersytetów. W Lombardii odwołano wszystkie msze i nabożeństwa oraz wszystkie imprezy kulturalne, a dyrekcja mediolańskiego teatru La Scala anulowała wszystkie najbliższe spektakle. W Wenecji postanowiono, że karnawał zakończy się w niedzielę o północy, a więc o dwa dni wcześniej. Dotychczasowy bilans zachorowań w kraju to 132 zarażonych i dwie ofiary śmiertelne, przy czym najwięcej przypadków zachorowań, około 90, zanotowano w Lombardii na północy.

Na Węgrzech nie było dotąd żadnego przypadku zachorowania.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska