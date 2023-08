Węgry: Na cmentarzu w Solymar odbyły się uroczystości w hołdzie polskim lotnikom, którzy pomagali powstańczej Warszawie

Przedstawiciele ambasady RP w Budapeszcie oraz organizacji polonijnych oddali we wtorek hołd polskim lotnikom, pochowanym na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyjskiej w Solymar niedaleko Budapesztu, którzy latali ze zrzutami dla Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego.

W uroczystościach uczestniczył ambasador RP Sebastian Kęciek, który oddał hołd lotnikom niosącym pomoc walczącej Warszawie, odciętej przez Niemców od dostaw żywności, leków oraz wody.

Na cmentarzu w Solymar pochowanych jest ponad 200 lotników, w tym 37 polskich lotników RAF-u, poległych podczas służby w 1586 Eskadrze do Zadań Specjalnych, która z lotniska Campo Casale koło Brindisi we Włoszech latała ze zrzutami dla Armii Krajowej, m.in. podczas Powstania Warszawskiego.

Pierwsi polscy lotnicy pochowani w Solymar zostali zestrzeleni nocą z 1 na 2 sierpnia 1944 r.

"Maszyny startowały z lotniska koło Brindisi we Włoszech, ponieważ Rosjanie nie udzielili zgody na lądowanie alianckich samolotów na ich terytorium. Piloci mieli do pokonania ok. 3 tys. kilometrów w obie strony, w większości nad terenami okupowanymi przez III Rzeszę" - napisała Ambasada RP na Facebooku.

Polacy zostali zestrzeleni w różnych miejscach Węgier; przeważnie, gdy wracali już z misji nad Warszawą.

"W sumie w trakcie powstania 306 samolotów alianckich zrzuciło nad walczącym miastem 159 ton uzbrojenia, leków i prowiantu. Niestety większość transportów dostała się w ręce niemieckie" - poinformowała Ambasada RP.

Na cmentarzu w Solymar, położonym 15 km na północny zachód od Budapesztu, znajdują się 173 groby lotników Brytyjskiej Wspólnoty Narodów z czasów II wojny światowej; ich ciała zostały sprowadzone z całych Węgier.

Prócz przedstawicieli ambasady wieniec w hołdzie polskich lotników złożyli również m.in. członkowie Polskiego Stowarzyszenia im. Józefa Bema na Węgrzech.

Z Budapesztu Marcin Furdyna