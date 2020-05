Węgry: Na Covid-19 zmarło już 100 pensjonariuszy domów opieki

Stu chorych na Covid-19 pensjonariuszy domów opieki dla osób starszych zmarło dotąd na Węgrzech. Zakażenia koronawirusem stwierdzono w 32 takich placówkach – poinformowała naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller w poniedziałek podczas konferencji prasowej online.

"W dniu dzisiejszym dokładnie do 100 wzrosła liczba zmarłych pensjonariuszy domów opieki, którzy byli zakażeni koronawirusem. (…) Oznacza to, że praktycznie co czwarty zmarły mieszkał w domu opieki" - oznajmiła Mueller.

Aż 74 zmarłych pensjonariuszy mieszkało w takich placówkach w Budapeszcie, przy czym 42 w największym takim domu, przy ul. Pesti, gdzie stwierdzono w 305 zakażeń.

W sumie w całym kraju obecność koronawirusa stwierdzono w 32 domach opieki dla osób starszych - 12 w Budapeszcie i 20 na pozostałym obszarze Węgier. 118 osób z tych ośrodków wyzdrowiało.

Mueller oceniła, że dzięki wprowadzonym w porę ograniczeniom po początkowym wzroście liczby zakażeń, kiedy współczynnik reprodukcji wirusa wynosił 2-3, na Węgrzech udało się utrzymać bardzo niski poziom zakażeń.

Jak podkreśliła, obecnie spada liczba nowych stwierdzonych przypadków SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby było ich tylko 21 - najmniej od ponad dwóch tygodni.

Na Węgrzech zmarło dotąd 421 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono w sumie 3284 zakażenia koronawirusem. Prawie 1000 osób uznano już za wyleczone.

Obecnie w szpitalach przebywają 782 osoby, przy czym 42 oddychają przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej jest prawie 11 tys. osób.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska