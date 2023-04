Węgry: Nagrano oficjalny utwór w związku ze zbliżającą się wizytą papieża Franciszka

W związku z pielgrzymką papieża Franciszka na Węgry pod koniec kwietnia nagrano oficjalny utwór wizyty pod tytułem „Camino – Chrystus, nasza przyszłość” - poinformowała we wtorek Konferencja Episkopatu Węgier (KEW).

Utwór, który mówi o wytrwałości i zwycięstwie nad ciemnością, jest częścią musicalu poświęconego życiu założyciela zakonu jezuitów, św. Ignacego Loyoli - napisała KEW. "Symbolicznie wszyscy jesteśmy uczestnikami tej pielgrzymki przez całe życie" - dodała.

Premiera utworu, wykonywanego przez węgierskich artystów, odbędzie się w sobotę 29 kwietnia w Papp Laszla Budapest Sport Arena, gdzie papież ma spotkać się z młodzieżą.

Franciszek będzie przebywał na Węgrzech w dniach 28-30 kwietnia. Będzie to jego druga wizyta w tym kraju; wcześniej przybył na krótko do Budapesztu we wrześniu 2021 r. w związku z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym.

Wcześniej dwukrotnie Węgry odwiedził papież Jan Paweł II.

Z Budapesztu Marcin Furdyna