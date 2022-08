Węgry: Największa inwestycja w historii kraju: Chińczycy wybudują fabrykę baterii w Debreczynie

Fabryka baterii w Debreczynie we wschodnich Węgrzech, którą ma wybudować chiński producent Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), będzie największym projektem inwestycyjnym w historii Węgier – poinformował w piątek parlamentarny sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Levente Magyar.

CATL napisał w komunikacie opublikowanym w piątek, że zainwestuje 7.34 mld euro w fabrykę baterii o mocy produkcyjnej 100 GWh. Będzie to druga po Niemczech tego typu inwestycja chińskiego producenta w Europie. Fabryka, która ma dać jeszcze większy impuls do produkcji pojazdów elektrycznych, będzie miała powierzchnię 221 hektarów i zapewni pracę 9 tys. osobom.

"Rząd w Budapeszcie podjął właściwą decyzję otwarcia na Chiny, czyniąc z produkcji pojazdów elektrycznych główną oś rozwoju gospodarczego Węgier" - powiedział Magyar, cytowany przez agencję MTI.

Dodał również, że w momencie, kiedy wojna na Ukrainie wpędziła Europę w recesję, celem rządu węgierskiego jest utrzymanie kraju z dala od pogłębiającego się kryzysu. Według niego jest to możliwe dzięki utrzymaniu wzrostu gospodarczego poprzez przyciąganie wielkich inwestycji na Węgry.

"Debreczyn znajduje się w sercu Europy, a dzięki bliskiej odległości od fabryk takich producentów jak Mercedes-Benz, BMW, Stellantis i Volkswagen, fabryka CATL pomoże firmie lepiej reagować na zapotrzebowanie europejskiego rynku na baterie, a także usprawnić globalną sieć produkcyjną oraz przyspieszyć e-mobilność i transformację energetyczną w Europie" - napisała w komunikacie chińska spółka.

CATL to lider w produkcji baterii litowo-jonowych, odpowiedzialny za jedną trzecią globalnego rynku. Firma rozważała lokalizację fabryki baterii w Polsce, ostatecznie jednak wybrała węgierski Debreczyn.