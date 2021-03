Węgry: Największy dobowy przyrost zgonów od początku pandemii

Największy od początku pandemii przyrost zgonów na Covid-19 zanotowano w środę na Węgrzech: w ciągu ostatniej doby zmarło 302 chorych – wynika z rządowej strony poświęconej pandemii koronawirusa.

W sumie od początku pandemii w kraju zmarło 20 737 chorych na Covid-19. Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 6700 do ponad 652 tys.

Wzrosła też liczba aktywnych zakażeń - do prawie 225 tys. Nieco spadła natomiast liczba chorych na Covid-19 wymagających opieki szpitalnej: do 12 346 osób.

Do tej pory zaszczepiono przeciw koronawirusowi ponad 2 mln 11 tys. osób, z czego ponad 753 tys. otrzymało już także drugą dawkę preparatu.

Pod względem liczby osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką Węgry zajmują obecnie 1. miejsce w Europie - między innymi dzięki użyciu preparatów z Chin i Rosji.

Na Węgrzech trwają szczepienia przy użyciu 5 preparatów: Pfizera, Moderny, AstraZeneki, rosyjskiego Sputnika V i chińskiej Sinopharmy. Węgry dopuściły też do użytku dwie kolejne szczepionki z Rosji i Chin, ale nie dotarły one jeszcze do kraju.

W tym tygodniu zaczęły się szczepienia dwóch kolejnych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących oraz nauczycieli.

Rząd przyjął w zeszłym tygodniu dekret, zgodnie z którym luzowanie obostrzeń można będzie zacząć, gdy liczba osób zaszczepionych przekroczy 2,5 mln. Węgry liczą ponad 9,7 mln ludności.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska