Węgry: „Nepszava”: w przeciwieństwie do Orbana premier Włoch Giorgia Meloni ma dobrą prasę na Zachodzie

W przeciwieństwie do premiera Węgier szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni, na sojusz z którą liczył Viktor Orban, jest mile widzianym gościem na Zachodzie, choć wprowadza kontrowersyjne rozwiązania w kraju – napisał we wtorek dziennik „Nepszava”. Rządy Węgier i Włoch różni podejście do wojny na Ukrainie.

"Po wrześniowych wyborach we Włoszech rząd węgierski liczył, że będzie miał poważnego sojusznika w Europie w postaci Giorgii Meloni, jednak nadzieje te się nie spełniły" - ocenia dziennik. Nowy włoski rząd "wyraził jedynie obowiązkową uprzejmość wobec gabinetu w Budapeszcie".

Według dziennika Meloni jest mile widzianym gościem na Zachodzie, a przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena została określona nawet mianem "przyjaciela", pomimo tego, że "powszechnie wiadomo, iż istnieje znaczna różnica w ich polityce".

Rząd Meloni wyraża zdecydowane poparcie dla Ukrainy i jest gorącym krytykiem rosyjskiej inwazji, co w znacznym stopniu odbiega od stanowiska Budapesztu, który blokuje przy różnych okazjach pomoc dla Kijowa i popiera kontynuowanie współpracy gospodarczej z Rosją.

Choć jak zaznacza "Nepszava", międzynarodowa prasa jest wobec premier Meloni ogólnie życzliwa, to jej rząd w kilku obszarach prowadzi kontrowersyjną politykę wewnętrzną, m.in. w sprawie wprowadzenia nowego podatku od nadzwyczajnych zysków banków.

"Jeśli rząd będzie podejmował więcej takich nieprzemyślanych decyzji, reputacja Meloni za granicą może być zagrożona" - komentuje węgierska gazeta.

Z Budapesztu Marcin Furdyna