Węgry: nie zgadzamy się na ideologiczne warunki funduszy UE

Polska i Węgry nie zgadzają się na uzależnienie wykorzystania funduszy UE od ideologicznych warunków – oznajmił w piątek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto po rozmowach z ministrami spraw zagranicznych Zbigniewem Rau i rozwoju Jarosławem Gowinem.

"Zgodziliśmy się, że chodzi tu nie o pieniądze brukselskich biurokratów, tylko o fundusze powstałe dzięki pracy Europejczyków (w tym Polaków i Węgrów). Dlatego nie możemy dopuścić do tego, by ktokolwiek uzależniał kwestię pieniędzy europejskich od subiektywnych, ideologicznych warunków czy wykorzystywał ją do szantażu politycznego" - napisał Szijjarto na Facebooku.

Szijjarto, który przebywa na kwarantannie po zarażeniu się koronawirusem, oświadczył, że z Rauem rozmawiał przez telefon w czwartek wieczorem, a w piątek z Gowinem.

"Zapewniliśmy się nawzajem, że do ostatka będziemy bronić tego stanowiska i siebie nawzajem. Nie tylko nie akceptujemy, ale i w sposób jak najbardziej zdecydowany odrzucamy krytykę dotyczącą stanu polskiej i węgierskiej demokracji, gdyż w obu krajach rządy odbywają się na podstawie jasnego pełnomocnictwa mieszkańców" - oznajmił minister.

W czwartek w negocjacjach między Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją zawarto porozumienie w sprawie mechanizmu dotyczącego warunkowości i praworządności w budżecie UE. Decyzje w ramach mechanizmu mają być podejmowane większością kwalifikowaną.