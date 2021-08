Węgry: Nowy rok szkolny bez maseczek ochronnych i mierzenia temperatury

Noszenie maseczek ochronnych i mierzenie temperatury przy wejściu do szkół i przedszkoli nie będzie obowiązkowe w nowym roku szkolnym na Węgrzech – poinformowano w wydanym w czwartek okólniku Ministerstwa Zasobów Ludzkich.

Resort podkreślił natomiast, że jest istotne, by rodzice nie przyprowadzali do szkoły dzieci wykazujących objawy zakażenia koronawirusem, a także by przestrzegano generalnych zasad higieny i ochrony zdrowia.

Ministerstwo podkreśliło, że rozpoczynający się wkrótce nowy rok szkolny będzie znacznie bezpieczniejszy niż poprzedni, bo zdecydowana większość pedagogów już została zaszczepiona, podobnie jak 168 tys. dzieci powyżej 12. roku życia.

Jak podkreślono, celem rządu jest niezakłócone nauczanie przy obecności uczniów i nauczycieli, gdyż taka formuła jest najlepsza zarówno dla dzieci, jak i rodziców. "Dlatego nadal zalecamy, żeby się szczepić, przez wzgląd na ochronę zarówno uczniów, jak i pedagogów" - napisano.

Ubiegły rok szkolny na Węgrzech wystartował w tradycyjnej formie, ale wraz ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem szkoły zostały 11 listopada przestawione na tryb zdalny.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska