Węgry: obniżki podatków elementem planu ochrony gospodarki

Wejście w życie nowych elementów planu ochrony gospodarki w 2020 roku zapowiedział we wtorek minister gospodarki Węgier Mihaly Varga. Elementem planu ma być m.in. obniżka niektórych podatków.

"Kontynuowane są posunięcia na rzecz ochrony gospodarki: od 1 stycznia będą nowe obniżki podatków, uproszczenia oraz wsparcie dla rodzin i przedsiębiorstw" - napisał minister na Facebooku, zamieszczając nagranie, w którym opisuje nowe posunięcia.

Varga zapowiedział m.in., że podatek od małych przedsiębiorstw (węg. kiva) spadnie z 13 do 12 proc., na czym będzie mogło skorzystać około 45 tys. firm. Jednocześnie zawieszony zostanie podatek od reklam, co według ministra przyczyni się do ożywienia rynku.

VAT od usług hotelarskich spadnie z 18 do 5 proc., dzięki czemu w firmach turystycznych pozostanie - jak zaznaczył Varga - 32 mld forintów (412 mln złotych). W ramach upraszczania procedur administracyjnych połączone zostaną natomiast w jedno cztery różne opłaty.

Minister zapowiedział też wsparcie dla przemysłu budowlanego na prowincji, w ramach którego podmioty budujące w małych miejscowościach będą mogły się ubiegać o zwrot podatku do wys. 5 mln forintów (64,5 tys. złotych).

Aby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kredytów na inwestycje, rząd przeznaczy też 15 mld forintów (193 mln złotych) na podniesienie kapitału.

W celu zwiększenia ilości i skuteczności badań naukowych na Węgrzech o 32 mld forintów (412,5 mln złotych) wzrośnie wsparcie na rozwój nauki.

"Będziemy kontynuować nasza pracę" - zapewnił Varga.



