Węgry: Opozycja apeluje, by premier nie jechał do Moskwy

Opozycja na Węgrzech zaapelowała do premiera Viktora Orbana, by w obecnej napiętej sytuacji międzynarodowej nie jechał do Moskwy na zaplanowane na wtorek spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Zjednoczeni na rzecz Węgier domagają się od Viktora Orbana, by uspokoił słusznie zżymających się sojuszników, zrezygnował z wizyty w Moskwie i jednoznacznie dał do zrozumienia, że nie będziemy niczyją kolonią" - napisało sześć opozycyjnych partii w oświadczeniu wydanym w niedzielę.

Odnosząc się do postulatu Kremla, by infrastruktura Sojuszu Północnoatlantyckiego została wycofana do stanu sprzed 1997 roku, opozycja pisze, że jest to równoznaczne z żądaniem wyjścia z NATO krajów przyjętych po tym terminie.

"Rozważająca właśnie najazd na Ukrainę Rosja prosi nas, żebyśmy zdradzili sojuszników, zrezygnowali ze swojej suwerenności i sprawili, że nasza ojczyzna będzie militarnie bezbronna. Po tym niesłychanym wezwaniu węgierski minister, zawsze tak głośny wobec naszych sojuszników, zachowuje milczenie. Nie ma walki o suwerenność i pobrzękiwania szabelką, tylko bilet do Moskwy" - oceniła opozycja.

Partie tworzące opozycyjny sojusz to Węgierska Partia Socjalistyczna (MSZP), narodowy Jobbik, ekologiczna partia Polityka Może Być Inna, liberalne Momentum, Koalicja Demokratyczna (KD) oraz liberalno-ekologiczny Dialog.

Orban powiedział w piątek, że głównym tematem jego wtorkowych rozmów w Moskwie będą sprawy gospodarcze, w tym zwiększenie dostaw gazu z Rosji, choć będzie też mowa o bezpieczeństwie w Europie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska