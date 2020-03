Węgry: Opozycja zablokowała szybkie przyjęcie ustawy w sprawie koronawirusa

Opozycja zablokowała w poniedziałek w węgierskim parlamencie szybkie uchwalenie ustawy w sprawie ochrony przed koronawirusem, zwiększającej kompetencje rządu w czasie stanu zagrożenia. Partie rządzące będą mogły ją przyjąć najwcześniej za 6 dni.

Partie opozycyjne nie zgodziły się na odejście od regulaminu w debacie nad projektem tej ustawy, co było konieczne do przyjęcia jej już we wtorek w przyśpieszonej procedurze. Odejście od regulaminu wymagało większości czterech piątych głosów. Koalicja rządząca Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej będzie mogła samodzielnie przyjąć ustawę większością dwóch trzecich najwcześniej za 6 dni.

Rządowy projekt przedłużyłby bezterminowo wprowadzony 11 marca stan zagrożenia związany z koronawirusem. Projekt przewiduje m.in., że rząd mógłby w czasie stanu zagrożenia zawieszać stosowanie niektórych ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej. Dopóki obowiązuje stan zagrożenia, nie można by też organizować wyborów uzupełniających ani referendów.

W projekcie przewidziano też kary do 8 lat więzienia za złamanie zasad obowiązujących podczas stanu zagrożenia, jeśli będzie to skutkowało czyjąś śmiercią, oraz do 5 lat za rozgłaszanie nieprawdziwych faktów, które mogą obniżają skuteczność walki z koronawirusem.

Przedstawiciele opozycji mówili, że popierają zwiększone pełnomocnictwa rządu do walki z koronawirusem, ale uważają, że stan zagrożenia powinien być przedłużony na konkretny czas, a nie bezterminowo.

Premier Viktor Orban podkreślał zaś w poniedziałek, że parlament miałby prawo znieść stan zagrożenia w każdej chwili. Zaznaczył też, zwracając się do opozycji: "Rozwiążemy ten kryzys także bez was".

Rząd na Węgrzech ma prawo do ogłoszenia stanu zagrożenia na 15 dni, potem stan ten może przedłużyć parlament.

Do tej pory stwierdzono na Węgrzech 167 przypadków zakażenia koronawirusem. Siedem osób zmarło, a 16 uznano za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska