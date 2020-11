Węgry: Orban: będą zapisy na szczepionkę przeciwko koronawirusowi

Uruchomienie zapisów na szczepionkę przeciwko koronawirusowi zapowiedział w piątek premier Węgier Viktor Orban. Nie wykluczył, ze dojdzie do tego już w przyszłym tygodniu. Mówił o tym w Radiu Kossuth.

"Uruchomimy możliwość internetowej i listownej rejestracji, żeby ten, kto będzie chciał się zaszczepić, mógł już teraz się zapisać i znaleźć się w ten sposób wśród pierwszych, którzy będą mieli dostęp do szczepionki" - oświadczył Orban.

Według niego rejestracja chętnych na szczepionkę pozwoli uniknąć "zatorów" i umożliwi władzom zorientowanie się, ile osób zamierza skorzystać ze szczepionki.

Jak powiedział, zapisy zostaną uruchomione być może już w przyszłym tygodniu.

Dodał, że wyznaczono 13 miejsc do masowych szczepień. Plan zakłada, że w pierwszej turze - w okolicach grudnia-stycznia - zaszczepione zostaną osoby uczestniczące w walce z pandemią oraz należące do najbardziej narażonych grup ludności.

Zaznaczył, że walka z pandemią toczy się obecnie na dwóch frontach: w szpitalach, gdzie ratuje się życie ludzkie, oraz w szkołach, gdzie ratuje się miejsca pracy, bo jeśli rodzic nie będzie mógł posłać dziecka do szkoły, to nie będzie chodzić do pracy.

Orban ostrzegł też mieszkańców, by zrezygnowali z zagranicznych wyjazdów na narty. "Proszę Węgrów, by nie wpłacali zaliczek i nie rezerwowali noclegów na narty za granicą, gdyż nie będą mogli w nich skorzystać. Bo mogą być pewni, że na Węgrzech będą przepisy, które tego nie umożliwią" - zaznaczył, wspominając m.in. o bardzo surowych zasadach dotyczących kwarantanny w razie wyjazdu turystycznego.

Dodał, że rząd podejmie decyzję o tym, jakie przepisy będą obowiązywać na Boże Narodzenie i Nowy Rok, za 8-10 dni.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska