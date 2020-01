Węgry: Orban: Boris Johnson jednym z najodważniejszych polityków w Europie

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson jest „jednym z najodważniejszych polityków w Europie”, a UE powinna dążyć do silnych więzi strategicznych z Wielką Brytanią po brexicie – ocenił w czwartek premier Węgier Viktor Orban na konferencji prasowej w Budapeszcie.

"Uważam Borisa Johnsona za jednego z najodważniejszych polityków europejskich" - oznajmił Orban, podkreślając, że "cały świat był przeciwko" Johnsonowi, a mimo to jego partia zdecydowanie wygrała grudniowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, kładąc kres parlamentarnemu impasowi odnośnie do brexitu.

Orban ocenił, że Unia Europejska "błędnie interpretuje" sytuację, jeśli sądzi, że dobre stosunki po brexicie leżą w interesie przede wszystkim Wielkiej Brytanii, gdyż są one w równym stopniu w interesie 27 państw pozostających w UE.

Wyraził przekonanie, że w nadchodzącym okresie potrzebna jest strategiczna współpraca z Wielką Brytanią, kiedy już nie będzie ona należała do UE. Według niego współpraca ta będzie udana i otworzy "wspaniałe drzwi możliwości".

Wielka Brytania ma wyjść z UE 31 stycznia 2020 r. Następnie rozpocznie się 11-miesięczny okres przejściowy, w którym strony mają negocjować ramy przyszłych relacji. Formalnie poza wyjściem Brytyjczyków z unijnych instytucji, w tym z Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Rady Europejskiej, niewiele się w tym czasie zmieni. Jednak po zakończeniu okresu przejściowego, jeśli nie będzie gotowa nowa umowa, w handlu między UE i Wielką Brytanią mogą wrócić cła i wszystkie inne utrudnienia pozataryfowe.

Orban powiedział też, że Węgry chciałyby, aby stanowisko Unii Europejskiej odnośnie do konfliktu amerykańsko-irańskiego było bardziej zbliżone do stanowiska USA. "Chciałbym, aby stanowisko europejskie, które nie jest jasne w kwestii Iranu, zbliżyło się do izraelsko-amerykańskiego" - oznajmił.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska