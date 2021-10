Węgry: Orban: emeryci dostaną w listopadzie dodatkowo równowartość ponad 1000 zł

Węgierscy emeryci otrzymają w listopadzie dodatek do emerytury wysokości 80 000 forintów (ok. 1020 zł) – poinformował w piątek premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth.

Premier oświadczył, że wypłacenie takiego dodatku emerytom będzie możliwe dzięki dobrym wynikom gospodarczym. Wzrost gospodarczy w tym roku przekroczy 5,5 proc. - powiedział.

Orban dodał, że inflacja była w tym roku wyższa, niż się spodziewano, wobec czego konieczna jest też waloryzacja emerytur. Dlatego "całkiem sporo" emerytów dostanie w sumie w listopadzie dodatkowo około 100 tys. ft (1282 zł). W lipcu inflacja rok do roku wyniosła 4,6 proc.

Odnosząc się zapowiedzianego w zeszłym roku stopniowego przywrócenia 13. emerytury, Orban powiedział, że na początku przyszłego roku emeryci z pewnością dostaną co najmniej połowę 13. emerytury, ale w razie dobrej sytuacji gospodarczej w następnych trzech miesiącach widzi on szansę na to, że to dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone już w pełni.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska