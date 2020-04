Węgry: Orban o koronawirusie: prawdziwa próba dopiero przed nami

Prawdziwa próba dopiero przed Węgrami – oświadczył w piątek w związku z pandemią koronawirusa premier Viktor Orban w wywiadzie dla Radia Kossuth.

Jak dodał, choć wszyscy mają nadzieję, że nie dojdzie do fazy masowych zachorowań, to dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że żadnemu krajowi nie udało się tego uniknąć, warto więc się na to przygotować.

Powiedział, że kiedy sytuacja na Węgrzech będzie najgorsza i dojdzie do masowych zachorowań, to "teoretycznie potrzebowalibyśmy 7500-8000 łóżek do intensywnej terapii i respiratorów". Zaznaczył, że w "normalnym okresie" na Węgrzech jest ich 2000.

"Musimy więc zwiększyć stan posiadania do 8000 i nie chodzi tylko o liczbę urządzeń i łóżek, ale też o potrafiących je obsługiwać lekarzy i pielęgniarki" - podkreślił. Poinformował, że lekarze rezydenci są obecnie stopniowo szkoleni pod tym kątem.

Według niego około 20 proc. pracowników służby zdrowia może się zakazić na Węgrzech koronawirusem, co byłoby zgodne z odsetkiem w innych krajach.

Dotychczasową walkę z epidemią koronawirusa uznał za skuteczną w takim sensie, że udało się spowolnić jej postęp.

Podkreślił przy tym, że Węgry mimo pandemii nie powinny mieć większego deficytu budżetowego niż 3 proc. PKB - jak powiedział, jest to "czerwona linia". "Ci, którzy teraz bezzasadnie zaczynają się za bardzo zadłużać, za kilka miesięcy, kiedy pierwsza wielka fala kryzysu będzie już za nami, zawisną. Będą nimi huśtać kredytodawcy i spekulanci" - oznajmił.

Zgodnie z zapowiedzianym w ostatnich dniach planem obrony gospodarki przed skutkami epidemii koronawirusa, deficyt budżetowy na Węgrzech ma w tym roku wynieść 2,7 proc. Łączne koszty wszystkich posunięć rządu chroniących gospodarkę minister innowacji i technologii Laszlo Palkovics oszacował na 9,2 bln ft (25 mld euro), czyli około 10-20 proc. PKB Węgier.

Orban dodał, że zgodnie z jego "optymistycznym scenariuszem" gospodarka węgierska w ciągu kilku miesięcy "wyjdzie na prostą". Powtórzył, że celem rządu jest to, by stworzyć tyle nowych miejsc pracy, ile zostało zlikwidowanych z powodu pandemii.

W ciągu ostatniej doby zanotowano na Węgrzech największy dotąd przyrost liczby stwierdzonych zakażeń oraz zgonów - odpowiednio 210 i 11. Łączna liczba wszystkich osób, u których wykryto zakażenie, wzrosła do 1190, a zmarłych do 77.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska