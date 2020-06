Węgry: Orban o wyroku TSUE ws. ustawy o NGO: nie będzie trudno go spełnić

Premier Węgier Viktor Orban ocenił w piątek, że nie będzie trudno spełnić wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący węgierskiej ustawy o NGO. Podkreślił jednak, że organizacje obywatelskie muszą być przejrzyste w takim samym stopniu co partie.

Orban powiedział, że nie czytał jeszcze wyroku, a tylko doniesienia na ten temat, ale wynika z nich, że TSUE uznał, iż przejrzystość jest wartością, którą "parlament czy rząd słusznie może wyznaczyć jako cel", tylko "trzeba tę przejrzystość urzeczywistnić tak, żeby oznaczała mniej ograniczeń" dla NGO.

"To możliwe, nie będzie trudno spełnić ten wyrok" - oznajmił.

Zaznaczył przy tym, że przejrzystość musi być na Węgrzech 100-procentowa. "Nie może być tak, że przepisy dotyczące partii politycznych biorących na siebie odpowiedzialność w parlamencie są ostrzejsze niż te, które dotyczą także realizujących działalność polityczną, ale nie jako reprezentanci w parlamencie organizacji obywatelskich. Chciałbym obywatelom jasno powiedzieć, że każdy Węgier będzie wiedzieć o każdym forincie nadesłanym z zagranicy w celach politycznych, bo ma do tego prawo" - oznajmił.

TSUE uznał w czwartek za sprzeczną z prawem UE węgierską ustawę z 2017 roku, zgodnie z którą organizacje obywatelskie podlegają rejestracji przez węgierskie organy jako "otrzymujące wsparcie zagraniczne", gdy wysokość darowizn otrzymanych w danym roku osiągnie określony próg. Przy rejestracji muszą one podać nazwiska lub nazwy darczyńców, od których wsparcie wynosi co najmniej 500 tys. forintów (ok. 1,5 tys. euro) oraz dokładną kwotę wsparcia. Informacje te podlegają następnie upublicznieniu. Oprócz tego organizacje te muszą podać na swojej stronie internetowej i w swoich publikacjach, że są "organizacją otrzymującą wsparcie zagraniczne".

Węgierskie przepisy zaskarżyła do TSUE Komisja Europejska. Podnosiła, że naruszają one zarówno zasadę swobodnego przepływu kapitału, jak i szereg praw chronionych Kartą praw podstawowych UE, w tym prawo do poszanowania życia prywatnego, ochrony danych osobowych i wolności zrzeszania się.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska