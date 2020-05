Węgry: Orban: oczekujemy od instytucji unijnych, że będą pomagać

Węgry oczekują od instytucji unijnych, że będą pomagać, a nie przeszkadzać – oświadczył w piątek premier Viktor Orban, komentując w Radiu Kossuth czwartkową debatę w PE na temat praworządności na Węgrzech oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zapytany o czwartkową debatę w Parlamencie Europejskim Orban oświadczył: "To niepokojące, że w samym środku pandemii(…), kiedy potrzeba prawdziwej europejskiej jedności,(…) brukselscy biurokraci, których mu utrzymujemy i których zadaniem jest zajmowanie się ważnymi sprawami, zamiast(…) pomagać Europejczykom, ostrzą sobie języki na Węgrzech".

"Nie po to utworzyliśmy instytucje unijne, nie po to zatrudniamy brukselskich biurokratów. Oczekujemy od nich, że będą nam pomagać, a nie przeszkadzać" - zaznaczył.

Podczas debaty wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova zapowiedziała monitorowanie praworządności na Węgrzech z powodu środków wprowadzonych przez rząd w tym kraju w związku z pandemią. Podkreślała, że choć sytuacja w związku z pandemią koronawirusa jest w UE nadzwyczajna, to reakcja na kryzys musi być w pełni zgodna z podstawowymi zasadami i wartościami określonymi w unijnych traktatach.

Orbana zapytano też o czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że umieszczanie przez Węgry osób ubiegających się o azyl w strefie tranzytowej Roeszke na granicy z Serbią bez rozpatrzenia ich sprawy przez sąd jest sprzeczne z prawem UE.

Premier ocenił, że "tym, co napędza europejską politykę, myślenie przywódców europejskich i decyzje brukselskich biurokratów, nadal jest kwestia migracji". Według niego pytanie polega na tym, czy biurokratom uda się zmusić państwa członkowskie, w tym Węgry, by nawet wbrew swojej woli musiały przyjmować migrantów.

"W wyroku TSUE o to chodzi: próbują wykiwać węgierskie ustawy i węgierską konstytucję po to, żeby móc w końcu sprowadzić migrantów także na Węgry. Nie uda im się nas wykiwać.(…)Jest oczywiste, że jeśli sąd europejski podejmuje decyzję, która jest sprzeczna z węgierską konstytucją,(…) to naturalnie przyznamy pierwszeństwo węgierskiej konstytucji" - oświadczył.

Orban odniósł się też do wtorkowego wyroku węgierskiego sądu najwyższego, Kurii, który utrzymał w mocy wyrok odszkodowań o łącznej wartości 100 mln ft (285 tys. euro) za niezgodną z prawem segregację dzieci romskich i niższy poziom ich nauczania w szkole w mieście Gyoengyoespata, na północy Węgier.

Premier oświadczył, że nie może być tak, iż aby mniejszość czuła się u siebie jak w domu, większość musi czuć się obco we własnym mieście czy ojczyźnie. Według niego proces w tej sprawie wszczęły organizacje finansowane przez amerykańskiego finansistę George'a Sorosa, a wyrok sądu "niesprawiedliwy".

"Najwyraźniej z V dzielnicy, gdzie znajduje się siedziba sądu najwyższego, nie widać sprawiedliwości Gypoengyoespata. Ale my jej poszukamy" zapewnił.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska