Węgry: Orban przeciw projektowi europejskiego paktu migracyjnego

Premier Węgier Viktor Orban odrzucił w piątek projekt europejskiego paktu migracyjnego, podkreślając, że zmusiłby on Węgry do przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Niektóre elementu planu przyjął jednak z zadowoleniem.

"Nikt nie może wejść na terytorium Węgier bez przejścia pełnej procedury prawnej i otrzymania na to jasnej zgody - powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera. - Migracja to na Węgrzech kwestia bezpieczeństwa narodowego".

Jak dodał, Węgrzy nie chcą mieć u siebie "równoległego społeczeństwa, społeczeństwa otwartego ani kultury mieszanej".

Orban za pozytywne uznał natomiast to, że w projekcie "zniknęły niektóre tabu". Z zadowoleniem przyjął większy akcent na odsyłanie do kraju pochodzenia osób, które nie kwalifikują się do otrzymania azylu w UE.