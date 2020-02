Węgry: Orban rozmawiał z Erdoganem

Premier Węgier Viktor Orban rozmawiał w piątek przez telefon z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, a następnie zwołał posiedzenie węgierskiego gabinetu bezpieczeństwa – poinformował rzecznik Orbana, Bertalan Havasi.

Tematem rozmowy była sytuacja w Syrii oraz sprawa migracji. Erdogan powiedział premierowi Węgier, że presja na Turcję jest ogromna i dlatego w przyszłości kraj ten nie będzie mógł powstrzymać części przebywających na jego terytorium migrantów.

Mówiono też o przygotowaniach do szczytu Grupy Wyszehradzkiej i Turcji, który ma się odbyć w marcu. Orban mówił rano w audycji w Radiu Kossuth, że szczyt z udziałem premierów V4 i Erdogana miałby się odbyć jeszcze przed szczytem UE pod koniec miesiąca.

Po południu Orban zwołał posiedzenie gabinetu bezpieczeństwa, w którym zasiadają ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych. Na spotkaniu przeanalizowano raporty węgierskich służb bezpieczeństwa i podjęto decyzję o wzmocnieniu ochrony węgierskiej granicy, a także o zwróceniu szczególnej uwagi na wydarzenia na bałkańskim szlaku migracyjnym - podał Havasi.

Wysoki rangą przedstawiciel władz Turcji potwierdził w piątek agencji Reutera, że Ankara nie będzie powstrzymywała syryjskich migrantów próbujących przedostać się do Europy drogą lądową lub morską. Decyzja w tej sprawie już zapadła, a tureckie służby bezpieczeństwa otrzymały instrukcje, by nie przeszkadzać migrantom w przemieszczaniu się na zachód kraju. Ludność cywilna ucieka z ogarniętego konfliktem syryjskiej prowincji Idlib, gdzie w ostatnich dniach dochodzi do coraz ostrzejszych walk między siłami rządowymi wspomaganymi przez Rosję, a rebeliantami wspieranymi przez wojska tureckie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska