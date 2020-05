Węgry: Orban: rząd być może złoży nadzwyczajne pełnomocnictwa pod koniec maja

Premier Węgier Viktor Orban powiedział w piątek, że liczy na to, iż rząd będzie mógł złożyć specjalne pełnomocnictwa związane z pandemią koronawirusa pod koniec maja. Mówił o tym w Belgradzie na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem.

Orban podkreślił, że wprowadzony na Węgrzech w związku z pandemią stan zagrożenia umożliwił rządowi szybkie podejmowanie poważnych decyzji. Jak ocenił, zostały jeszcze dwie, trzy takie decyzje do podjęcia.

Po złożeniu nadzwyczajnych pełnomocnictw "wszystkim damy możliwość, by przeprosili Węgry za niesprawiedliwe zarzuty" i uznali skuteczność węgierskiej ochrony przez koronawirusem - oznajmił Orban.

"Skutecznie chroniliśmy naszą ojczyznę, nasze wyniki można porównać z wynikami innych krajów. Czyniliśmy to w demokratycznych ramach, a po złożeniu pełnomocnictw powrócimy do zwykłych ram parlamentarnych" - oznajmił.

O współpracy międzynarodowej związanej z pandemią powiedział, że "na Zachodzie kulała, na Wschodzie działała, a współpraca środkowoeuropejska nas wzmocniła". Dodał, że utworzono most powietrzny, którym z Chin dotarło na Węgry 120 samolotów, dzięki czemu udało się zgromadzić środki, które pozwolą na ochronę nawet w razie drugiej fali zakażeń w październiku-listopadzie.

Premier Węgier wyraził też nadzieję, że w następnej bitwie - o ponowne uruchomienie gospodarek - Unia Europejska da sobie radę lepiej niż w pierwszej, polegającej na ochronie przed pandemią.

30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej". Za umyślne rozpowszechnianie kłamstw podczas stanu zagrożenia grozi kara od roku do 5 lat więzienia.

Prawo to zostało mocno skrytykowane na forum międzynarodowym. Komisja Europejska ogłosiła pod koniec kwietnia, że nie widzi na razie podstaw, by wszczynać procedurę o naruszenie prawa UE w związku z węgierskimi przepisami o stanie zagrożenia. W czwartek doszło w Parlamencie Europejskim do debaty dotyczącej Węgier, podczas której wiceszefowa KE Viera Jourova zapowiedziała monitorowanie praworządności na Węgrzech z powodu środków wprowadzonych przez rząd w tym kraju w związku z pandemią.

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 442 zgony chorych na Covid-19 i łącznie 3417 zakażeń koronawirusem. W ostatnich dniach liczba nowych zakażeń spada.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska