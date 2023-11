Węgry: Orban: uchylenie immunitetu europosłom PiS to „biurokratyczny atak terrorystyczny na wolność słowa”

Uchylenie immunitetu czterem europosłom Prawa i Sprawiedliwości (PiS) za mówienie otwarcie o nielegalnej imigracji, to „biurokratyczny atak terrorystyczny na wolności słowa” – ocenił w niedzielę premier Węgier Viktor Orban w mediach społecznościowych.

"To początek końca" - dodał szef węgierskiego rządu w serwisie X (dawniej Twitter). Polityk przywiązuje dużą wagę do przyszłorocznym wyborów do Parlamentu Europejskiego, w wyniku których - jak sądzi - ugrupowania bardziej krytyczne wobec imigracji mogą odnieść sukces.

Rząd Orbana zapowiedział również przeprowadzenie w najbliższym czasie kolejnych narodowych konsultacji - rodzaju nieformalnego referendum, w którym mieszkańcy Węgier będą wypowiadać się m.in. na temat kwestii dotyczących migracji.

Parlament Europejski w czwartkowym głosowaniu na sesji plenarnej zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłom PiS: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Podstawą było oskarżenie czworga polityków o nawoływanie do nienawiści przez skazanego prawomocnym wyrokiem w Polsce za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję lewicowego aktywistę Rafała Gawła.