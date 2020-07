Węgry: Orban: UE potrzebuje strategii

Unia Europejska potrzebuje strategii, która będzie się koncentrować na jej potrzebach, a prawdziwymi wyzwaniami są gospodarka i podniesienie konkurencyjności Unii – oświadczył w środę premier Węgier Viktor Orban na międzynarodowej konferencji online.

"Potrzebujemy odpowiedniej strategii dla Unii Europejskiej.(…) Myślę, że w ostatnich 20 latach(…) Europa zasadniczo przyjmowała podejście taktyczne. Wydaje się, że prowadzi ono w ślepą uliczkę. Moim zdaniem UE udzielała wyłącznie reaktywnych odpowiedzi na wydarzenia w świecie. W przyszłości potrzebujemy strategii zamiast taktyki, musimy być proaktywni, a nie reaktywni" - oznajmił Orban.

Węgierski premier ocenił, że Europa jest "w odwrocie", gdyż spada w niej dzietność, wydatki na obronę oraz jej znaczenie w gospodarce światowej. Zmieniła się też równowaga sił w Europie, gdzie dawniej decydującą rolę pełniła oś francusko-niemiecka. Teraz Francja jest bardzo zadłużona, Wielka Brytania opuszcza UE i wszyscy oczekują rozwiązania od Niemiec - zauważył.

Problemem jest też - według niego - to, że choć Europa nie jest w stanie rozwiązać własnych problemów, chce rozwiązywać problemy światowe i dyktować międzynarodowym partnerom, jak mają kierować swoimi krajami. Trzeba temu położyć kres: Europa powinna się koncentrować przede wszystkim na własnych problemach - zaznaczył Orban.

Jego zdaniem w sporze o Europę ścierają się dwie koncepcje: liberalno-lewicowa i chrześcijańska. W sytuacji takich różnic jedność UE można zachować - w ocenie szefa rządu Węgier - tylko wówczas, jeśli Zachód nie będzie narzucał swego punktu widzenia Europie Środkowej.

Według niego proaktywna strategia wymaga dużego zaangażowania we współpracę na gruncie, gdzie państwa członkowskie dzielą wspólne podejście. Gruntem tym są - jak sprecyzował - "potrzeba gospodarczej współpracy i podniesienie naszego potencjału w sferze konkurencyjności". "Strategia dla Europy powinna koncentrować się na tych sprawach" - podkreślił Orban.

"Przyznaję, że prawa człowieka są ważne, nawet sprawy genderowe mogą być przedmiotem sporu, ale prawdziwe wyzwanie nie kryje się w tego rodzaju trudnościach.(…) Prawdziwym wyzwaniem jest gospodarka, konkurencyjność i wzmocnienie struktury naszych gospodarek" - zaznaczył.

Zadając na koniec pytanie, kto stworzy tę strategię dla Europy, oświadczył: "W dzień urodzin Europejskiej Partii Ludowej życzę jej, by to ona to zrobiła". EPL zawiązała się 8 lipca 1976 r.

Oprócz Orbana w konferencji "Europa bez cenzury" uczestniczyli premier Słowenii Janez Jansza i prezydent Serbii Aleksandar Vuczić.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska