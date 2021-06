Węgry: Orban: w 2022 r. planowany deficyt budżetowy 5,9 proc.

Deficyt budżetowy wynoszący 5,9 proc. PKB jest planowany w przyszłym roku na Węgrzech – oświadczył w środę premier Viktor Orban na konferencji prasowej w Budapeszcie poświęconej uruchomieniu gospodarki po pandemii.

Orban poinformował, że deficyt budżetowy wyniósł w 2020 r. 8,1 proc. PKB, a w tym roku może sięgnąć 7,5 proc. Niemożność obniżenia w 2022 r. deficytu do 3 proc. PKB uzasadnił tym, że byłby to dla gospodarki za duży wstrząs, którego "raczej byśmy nie wytrzymali".

Premier zapowiedział też, że jeśli uda się osiągnąć w tym roku wzrost gospodarczy wysokości 5,5 proc. PKB, to wystąpi do rządu o zwrot na początku 2022 r. wpłaconego w bieżącym roku podatku dochodowego od osób fizycznych rodzicom wychowującym dzieci, a zarabiającym poniżej przeciętnej krajowej. Według niego oznaczałoby to dla budżetu wydatek wysokości 550-580 mld forintów (1,58-1,67 mld euro).

Odnosząc się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, zaznaczył przy tym, że nie można na przyszły rok stworzyć "budżetu wyborczego", gdyż wtedy nie dojdzie do ponownego uruchomienia gospodarki.

Zdaniem Orbana po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa wszyscy będą pragnęli większego bezpieczeństwa w gospodarce. Jak ocenił, dojdzie do zmian w gospodarce światowej i trzeba się będzie do nich dostosować, kryzys dowiódł bowiem, że europejska gospodarka jest krucha.

Dążenie do bezpieczeństwa oznacza zaś - jak wskazał - że w ochronie przed epidemiami nie można zależeć od innych, należy stworzyć własny potencjał zarówno jeśli chodzi o środki ochronne, jak i leki oraz szczepionki.

Premier podkreślił również, że także w kontaktach zagranicznych Węgry nie mogą stać tylko na jednej, zachodniej nodze i otwarcie na Wschód stanowi ważny fakt polityczno-gospodarczy. Dodał, że punkt ciężkości gospodarki światowej stale przesuwa się na Wschód i należy się do tego dostosować.

Podkreślając, że zamknął się okres ochrony gospodarki przed skutkami pandemii, a rozpoczął okres jej ponownego uruchamiania, Orban zapowiedział powstanie dwóch nowych sztabów operacyjnych: ds. ponownego uruchomienia życia gospodarczego pod przywództwem ministra spraw zagranicznych i handlu Petera Szijjarto oraz ds. ponownego uruchomienia życia społecznego pod przywództwem minister ds. rodzin Katalin Novak.

Premier odniósł się też do sytuacji w Budapeszcie, gdzie na skutek pandemii wiele podmiotów gospodarczych uzależnionych od obecności turystów zagranicznych, np. hoteli, znalazło się w trudnej sytuacji. Jak ocenił, w Budapeszcie konieczna będzie zmiana modelu gospodarczego.

Wskazał, że w innych wielkich miastach odwiedzanych przez turystów, np. w Paryżu czy Rzymie, proporcje między turystami zagranicznymi i krajowymi są zdrowsze, a tymczasem w węgierskiej stolicy branża turystyczna opierała się w 90 proc. na gościach z zagranicy.

Zdaniem premiera nie powróci już taki porządek międzynarodowy, w którym jakakolwiek stolica chcąca zarabiać na turystyce będzie sobie mogła pozwolić na to, by "pomijać własnych obywateli". O Budapeszcie powiedział zaś, że będzie musiał stworzyć taki potencjał turystyczny, który byłby atrakcyjny także dla Węgrów spoza stolicy.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska