Węgry: Orban: Zachód nie chce przetrwać; migracją nie zrekompensujemy procesów demograficznych

Zachód nie chce przetrwać – oświadczył w czwartek premier Viktor Orban na IV Budapeszteńskim Szczycie Demograficznym. Podkreślił, że migracją nie można zrekompensować procesów demograficznych i jeśli społeczeństwa nie łączą wspólne wartości, naród się rozpada.

Orban powiedział, że o ile jedne cywilizacje są w stanie się reprodukować, o tyle Zachód nie jest do tego zdolny, "po prostu nie chce przetrwać".

W jego opinii część polityków nie widzi w tym problemu, a inni próbują rozwiązywać problem demograficzny migracją. Ci drudzy zdaniem Orbana nie biorą pod uwagę aspektu kulturowego, chociaż w Europe jest to najważniejszy wymiar migracji. "Tu, u nas, migracja jest kwestią tożsamości" - zaznaczył.

Premier Węgier wyraził przekonanie, że kraj dobrze funkcjonuje tylko wtedy, gdy żyjący tam ludzie wyznają z grubsza podobne wartości w najważniejszych sprawach. Jeśli zaś tego nie ma, naród nieodwracalnie się rozpada - ocenił.

Według niego należy sprawić, by państwo było przyjazne rodzinie. "Już doszło do integracji kobiet na rynku pracy, co jest ogromną siłą nośną gospodarki" - powiedział, podkreślając jednak, że "trzeba sprawić, że macierzyństwo znów będzie oznaczać korzyść gospodarczą".

"To bardzo trudne" - przyznał. Zaznaczył przy tym, że łatwo wydawać pieniądze na wsparcie dla rodzin, ale to nie wystarczy, bo jednocześnie musi funkcjonować gospodarka.

"Chcemy, by kobiety mogły wybierać. Niech pracują, jeśli chcą, ale niech podjęcie pracy nie będzie egzystencjalnym przymusem" - powiedział.

Rząd Orbana realizuje szeroką politykę prorodzinną, która jest stale wzbogacana. W 2015 roku wprowadzono np. rodzinną ulgę mieszkaniową - jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup, budowę lub powiększenie domu czy mieszkania. Są do niego uprawnieni małżonkowie, partnerzy lub osoby samotnie wychowujące jedno lub więcej dzieci. Wysokość wsparcia zależy od liczby wychowywanych dzieci i wynosi od 600 tys. do 10 mln forintów (7,7-128 tys. zł).

Innym świadczeniem jest rodzinna ulga podatkowa, która obniża podstawę opodatkowania zależnie od liczby dzieci o 10-33 tys. forintów (127-420 zł) miesięcznie na dziecko. Oprócz tego państwo pomaga m.in. rodzinom spłacającym kredyty hipoteczne, przejmując część spłaty, począwszy od narodzin drugiego dziecka. Od stycznia 2020 roku dożywotnio zwolniono też z podatku PIT matki z czwórką dzieci.

W tym tygodniu Orban zapowiedział zaś, że rząd Węgier zwróci rodzicom wychowującym dzieci zapłacony przez nich w tym roku podatek dochodowy do poziomu średniej pensji.

Liczba ludności Węgier spada od wielu lat. W ubiegłym, pandemicznym roku zwiększył się naturalny spadek liczby ludności. Choć urodziło się o 3,4 proc. więcej dzieci niż rok wcześniej, to śmiertelność wzrosła o 7,7 proc. Najwyższa była w ostatnich miesiącach 2020 roku, czyli w szczycie drugiej fali pandemii Covid-19. Pod koniec 2020 roku kraj liczył 9,73 mln mieszkańców.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska