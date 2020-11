Węgry: Orban zapowiada dalsze obostrzenia w związku z pandemią (aktualizacja)

Dalsze obostrzenia, takie jak zamknięcie restauracji, klubów fitness czy teatrów, wydłużenie godziny policyjnej oraz zakaz zgromadzeń, zapowiedział w poniedziałek w związku z pandemią premier Węgier Viktor Orban w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Orban argumentował, że obostrzenia te są konieczne, bo "jeśli liczba zakażonych będzie rosła w dotychczasowym tempie, nasi lekarze i pielęgniarki, nasze szpitale nie będą w stanie sprostać obciążeniu".

Premier zapowiedział, że we wtorek parlament ma głosować nad nadzwyczajnymi uprawnieniami dla rządu na 90 dni i jeśli je uchwali, to nowe obostrzenia będą obowiązywać od północy z wtorku na środę.

Godzina policyjna, która obecnie obowiązuje od północy do 5 rano, zostanie wydłużona i będzie się zaczynać o godz. 20. Uzasadnieniem przebywania na ulicy będzie mogło być tylko wykonywanie pracy lub powrót z niej oraz nadzwyczajne sytuacje.

"Zakazane będą wszelkie zgromadzenia. Restauracje zostaną zamknięte. Będzie możliwa tylko dostawa do domu, natomiast będą mogły być otwarte stołówki zakładowe" - powiedział Orban.

Sklepy i zakłady fryzjerskie oraz inne małe punkty usługowe będą musiały być zamykane o godz. 21. Hotele będą mogły przyjmować tylko gości przybywających w celach biznesowych.

Wejdzie też w życie generalny zakaz imprez. W imprezach rodzinnych i prywatnych będzie mogło uczestniczyć najwyżej 10 osób.

Śluby będą możliwe tylko bez wesela i będą na nich mogły być obecne tylko osoby niezbędne do przeprowadzenia ceremonii, świadkowie, rodzice i rodzeństwo. W pogrzebach będzie mogło uczestniczyć najwyżej 50 osób.

Zawody sportowe będzie można organizować tylko za zamkniętymi drzwiami. Będzie możliwe indywidualne uprawianie sportu na świeżym powietrzu, ale zakazane zostanie uprawianie amatorskich sportów zespołowych.

Zamknięte zostaną kluby fitness, kryte pływalnie, muzea i teatry, a także ogrody zoologiczne.

Edukacja wyższa będzie się odbywać tylko w formie online. Od 8. klasy zostanie wprowadzone nauczanie zdalne. Otwarte będą natomiast przedszkola, żłobki i szkoły podstawowe dla uczniów poniżej 14. roku życia. Pracownicy szpitali, nauczyciele, a także pracownicy przedszkoli i żłobków będą musieli co tydzień przejść test na koronawirusa.

Na wniosek Izby Handlowo-Przemysłowej państwo pokryje 80 proc. rezerwacji w hotelach zrobionych do 8 listopada i dotyczących pierwszych 30 dni od zamknięcia. Warunkiem będzie to, by nie zwalniano pracowników i by otrzymywali oni pensję.

Za pracowników restauracji i lokali rekreacyjnych przez 30 dni nie trzeba będzie odprowadzać składki pracowniczej. Państwo pokryje też połowę wynagrodzenia pracowników, pod warunkiem że nie zostaną zwolnieni i będą dostawać pensję.

"Te obostrzenia wprowadzimy na 30 dni. W razie potrzeby mogą zostać przedłużone. Wiem, wiemy to wszyscy, że nie będzie łatwo, następne tygodnie będą trudne. Ale szczepionka jest już na widoku. To tego czasu trzeba wytrzymać" - powiedział Orban.

W ciągu ostatniej doby na Węgrzech stwierdzono 5162 nowych zakażeń koronawirusem i zmarło 55 chorych na Covid-19. Dobowy przyrost infekcji i zgonów jest coraz szybszy.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska