Węgry: orędzie szefowej KE rozczarowujące

Jako rozczarowujące określił w czwartek szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas orędzie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o stanie UE. Według niego szefowa KE nie mówiła o najważniejszym temacie, czyli o tym, jak powstrzymać spadek znaczenia Europy w świecie.

Gulyas oznajmił w oświadczeniu dla agencji MTI, że von der Leyen zamiast postawić sobie za cel ochronę granic Europy i zatrzymanie migracji, kontynuuje politykę przyjazną imigracji.

Według niego KE pod jej kierownictwem przekracza swoje uprawnienia, ingerując w przepisy państw członkowskich dotyczące ochrony dzieci i rodzin.

"Nie do utrzymania jest taka postawa, że Komisja opowiada o skutecznej reakcji na kryzys, a tymczasem dostęp do unijnych środków na zwalczanie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa mają dostęp tylko niektórzy, a inni nie" - oznajmił też Gulyas. Dodał, że jego zdaniem wypacza to konkurencję wewnątrz Unii.

Wyraził też przekonanie, że Komisja łamie w ten sposób obietnicę, z uwagi na którą część państw członkowskich, w tym Węgry, poparły utworzenie Funduszu Odbudowy.

Von der Leyen powiedziała w środowym, dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej, że niektóre z głównych wyzwań dla UE to zwiększenie tempa szczepień przeciw Covid-19, wzmocnienie gospodarki, lepsza współpraca między krajami unijnymi w sektorze obronności, większe zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu i rozwiązanie problemu nielegalnej migracji.

Komisja Europejska, pytana w zeszły czwartek, kiedy wyda opinię w sprawie krajowych planów odbudowy Polski i Węgier, odpowiedziała, że stanie się to, gdy zakończy ich ocenę, i że nie wie, kiedy to będzie.

Węgierskie media informowały wcześniej, że KE nie zatwierdziła jeszcze węgierskiego planu odbudowy wartości 7,2 mld euro, argumentując, że zawarto w nim niewystarczające zabezpieczenia antykorupcyjne.

Aby zagwarantować realizację programu odbudowy, Węgry wypuściły obligacje dolarowe wartości 4,25 mld dol. oraz obligacje w euro wartości miliarda euro - oznajmił w środę minister finansów Węgier Mihaly Varga.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska