Węgry: Parlament rozpoczął wiosenną sesję; data decyzji w sprawie przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO ciągle nie jest znana

W poniedziałek węgierski parlament rozpoczął wiosenną sesję, podczas której ma debatować nad przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO. Jednak głosowania może mieć miejsce nawet w drugiej połowie miesiąca, bowiem Węgrzy chcą wysłać delegację parlamentarną do dwóch krajów nordyckich.

Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas powiedział na konferencji prasowej w sobotę, że podróż delegacji jest niezbędna, aby uspokoić część posłów Fideszu, którzy mają wątpliwości. "Rząd węgierski zasadniczo zgadza się na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO" - dodał Gulyas, który wskazał, że głosowanie w tej sprawie może odbyć się w drugiej połowie marca.

W piątek premier Viktor Orban powiedział w radiowym wywiadzie, że na ostatnim spotkaniu członków grupy parlamentarnej Fidesz-KDNP część posłów nie podeszła entuzjastycznie do głosowania za przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO.

Powodem miało być to, że "państwa te rozpowszechniają rażące kłamstwa na temat naszej demokracji i rządów prawa". Dlatego zdecydowano o wysłaniu delegacji parlamentarnej do Finlandii i Szwecji, by omówić sporne kwestie przed głosowaniem w parlamencie.

Jak podaje dziennik "Nepszava", nie bardzo wiadomo o czym węgierska delegacja ma rozmawiać ze stroną fińską i szwedzką. "Teraz Fidesz ma dwa tygodnie na wykorzystanie podróży delegacji do dalszego szantażu politycznego wobec zainteresowanych państw" - powiedział cytowany przez dziennik socjalistyczny poseł Tamas Harangozo.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia ma odbyć się również debata na temat budowy fabryk baterii do samochodów elektrycznych, które stały się celem społecznych protestów w kraju.

Węgry są obok Turcji ostatnim członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, które jeszcze nie zatwierdziło akcesji dwóch krajów nordyckich. W poniedziałek z wizytą w Ankarze był minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto, który podkreślił strategiczne partnerstwo obu krajów.

Marcin Furdyna