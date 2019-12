Węgry: Parlament usunął z konstytucji zapisy o sądach administracyjnych

Parlament węgierski usunął we wtorek zapisy z konstytucji o sądach administracyjnych. Dotyczące ich ustawy były wcześniej krytykowane - wyrażano m.in. wątpliwości, czy sądy te będą niezawisłe.

Na wniosek opozycyjnej partii Dialog parlament wprowadził poprawkę do konstytucji, usuwając zapisy dotyczące sądów administracyjnych.

W grudniu zeszłego roku przyjęto ustawy wprowadzające na Węgrzech system sądów administracyjnych, z administracyjnym sądem naczelnym oraz własną radą sądowniczą. Zarządzanie zewnętrzne nad tymi sądami miałoby sprawować ministerstwo sprawiedliwości. Minister tego resortu nadzorowałby budżety nowych sądów i miał wpływ na mianowanie sędziów.

W wydanej w połowie marca opinii Komisja Wenecka uznała, że ustawy o sądach administracyjnych skupiają bardzo duże kompetencje w rękach ministerstwa i brakuje "skutecznych mechanizmów kontrolnych, by te kompetencje zrównoważyć". Ponadto zdaniem Komisji szerokie uprawnienia ministra sprawiedliwości rodziły "pytania związane z brakiem realnych procedur odwoławczych". Za szczególnie problematyczne uznano prawo ministra do ostatecznego mianowania sędziów.

Po tej opinii parlament węgierski znowelizował przepisy, m.in. dotyczące tego, jakie kompetencje sędziowskie należy w pierwszym rzędzie uwzględniać przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w sądach administracyjnych. Ustalono również, że prezesi Kurii (węgierskiego sądu najwyższego) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego mają być wybierani według takich samych zasad, a sędziowie, którzy nie zostali mianowani, będą się mogli odwołać do sądu.

Opozycja węgierska wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian, choć postulowała dalsze korekty, które gwarantowałyby niezawisłość sędziów, np. wprowadzenie warunku, że sędzią nie mogłaby zostać osoba, która w ciągu pięciu lat poprzedzających nominację działała w partii politycznej.

W lipcu br. parlament odroczył na czas nieokreślony wprowadzenie systemu sądów administracyjnych. Rząd uzasadnił to dążeniem do tego, by proces tworzenia niezależnego systemu sądów administracyjnych nie utrudniał satysfakcjonującego zamknięcia "sporów związanych z nieuzasadnioną krytyką praworządności Węgier".

Pod koniec października minister sprawiedliwości Judit Varga zapowiedziała, że rząd postanowił nie wprowadzać osobnego systemu sądów administracyjnych.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska