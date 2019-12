Węgry: Parlament zmienił zasady dotyczące frakcji parlamentarnych

Parlament węgierski (Zgromadzenie Narodowe) znowelizował we wtorek swój regulamin. Zmienione zostały zasady dotyczące frakcji parlamentarnych, co uniemożliwia np. posłom niezrzeszonym wstępowanie do istniejącej frakcji lub zakładanie nowej.

Na wniosek posłów koalicji rządzącej Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej wprowadzono m.in. zapis, że posłowie niezrzeszeni lub tacy, którzy wystąpili z partii, nie mogą uczestniczyć w tworzeniu nowej frakcji i nie mogą się przyłączyć do frakcji już istniejącej.

Inicjatorzy wprowadzonych zmian napisali w uzasadnieniu, że ich celem jest to, by posłowie, którzy zdobyli mandat parlamentarny z ramienia konkretnej partii, pełnili swą funkcję w jej barwach, lub - jeśli startowali jako kandydaci niezależni - jako posłowie niezrzeszeni, gdyż to odpowiada woli wyborców.

Parlament zdecydował ponadto, że frakcja może nosić tylko nazwę odpowiadającą partii, której posłowie w niej zasiadają, a jeśli frakcja jest wspólna, nazwa frakcji musi zawierać nazwy wszystkich tworzących ją partii.

Według opozycyjnego portalu Index nowe przepisy zasadniczo zmieniają ramy, w ramach których posłowie opozycji mogą się jednoczyć.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska