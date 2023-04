Węgry: Plac Kossutha w Budapeszcie, gdzie papież ma odprawić mszę, zamknięty na prawie miesiąc

Plac Kossutha, znajdujący się w centrum Budapesztu przy budynku parlamentu, gdzie 30 kwietnia papież Franciszek ma odprawić mszę św. dla tysięcy wiernych, będzie zamknięty przez prawie miesiąc. Na czas wizyty na Węgrzech papież zatrzyma się w budynku nuncjatury.

"Tramwaje nie mogą wjeżdżać na plac Lajosa Kossutha od piątku 14 kwietnia 2023 roku do niedzieli 7 maja 2023 roku z powodu prac budowlanych i rozbiórkowych związanych z wizytą papieża Franciszka" - poinformował budapeszteński operator transportu publicznego BKK.

Jak powiedział na czwartkowej konferencji prasowej szef kancelarii premiera Gergely Gulyas, pewne obszary musiały zostać zamknięte na czas przygotowań do mszy św.

Podczas ostatniej wizyty Franciszka na Węgrzech we wrześniu 2021 roku plac Bohaterów został zamknięty zaledwie dziewięć dni do przyjazdu Ojca Św. i przywrócony do użytku publicznego dzień po wyjeździe papieża - komentuje zdziwiona zamknięciem placu Kossutha na tak długo węgierska prasa.

W środę gazeta "Blikk" poinformowała, że podczas pielgrzymki na Węgry Franciszek zatrzyma się w nuncjaturze Watykanu przy ulicy Gyimes w XII. dzielnicy w zachodniej części Budapesztu; przylegające do nuncjatury ulice mają być na czas wizyty zamknięte przez policję.

Ksiądz Peter Lapossy, sekretarz nuncjatury, powiedział gazecie, że ze względów bezpieczeństwa nie można ujawnić żadnych szczegółów dotyczących tego, gdzie będzie pokój Franciszka.

Papież będzie przebywał na Węgrzech w dniach 28-30 kwietnia. W niedzielę 30 kwietnia odprawi mszę św. na placu Kossutha w Budapeszcie. Spotka się też z prezydent Węgier Katalin Novak i premierem Viktorem Orbanem.

Z Budapesztu Marcin Furdyna