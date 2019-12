Węgry: Po Budapeszcie jeździ trolejbus Świętego Mikołaja

Na ulice Budapesztu wyjechał świąteczny trolejbus, w którym można nie tylko spotkać się ze Świętym Mikołajem, ale także przekazać mu paczkę dla najbardziej potrzebujących dzieci - poinformowała w piątek spółka komunikacji publicznej Budapesztu BKK.

Ozdobiony z zewnątrz 10 tys. ledowych światełek i udekorowany w środku pojazd do 19 grudnia będzie jeździł trasami pięciu budapeszteńskich linii trolejbusowych - każdą innego dnia. Rozkład jazdy trolejbusu Świętego Mikołaja można sprawdzić na stronie BKK.

Podróż trolejbusem to także okazja do przekazania podarków potrzebującym dzieciom. Prezent należy zapakować w pudełko po butach i napisać, czy ma ono trafić do chłopca, czy dziewczynki, a także w jakim wieku powinno być obdarowane dziecko. Podarki zostaną przekazane Służbie Charytatywnej Baptystów, która już po raz 16. organizuje zbiórkę darów na Boże Narodzenie.

W trolejbusie, którym przejazd kosztuje tyle samo, co każdym innym środkiem komunikacji publicznej, oprócz Świętego Mikołaja jeździ Aniołek. Pomaga on starszym pasażerom i rodzinom z dziećmi wsiadać i wysiadać. Można go też poprosić o zapozowanie do wspólnego zdjęcia.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska