Węgry: Po ponad rocznym remoncie częściowo oddano do użytku Most Łańcuchowy w Budapeszcie

Burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony częściowo otworzył w piątek, po ponad rocznym remoncie, słynny Most Łańcuchowy, jedną z wizytówek stolicy Węgier. Na razie poruszać się po nim mogą autobusy, taksówki, motocykle i rowery; dla pieszych zostanie otwarty latem 2023 r.

"Niech most łańcuchowy będzie mostem między teraźniejszością a przyszłości, mostem łączącym nie tylko strony Pesztu i Budy, ale także podzielony kraj" - powiedział Karacsony podczas uroczystości.

Most został zamknięty dla pieszych w marcu, a dla ruchu kołowego czerwcu 2021 r. Jego remont przewiduje położenie nowej jezdni i chodników, a także naprawienie i zabezpieczenie przed korozją stalowej konstrukcji. Przewidziano również odnowienie balustrady oraz renowację i izolację podziemnych elementów kotwiących oraz przebudowę nadziemnej części przyczółków.

Odrestaurowane zostaną też kamienne rzeźby lwów. W październiku na miejsce jednego z nich ustawiono prawie 3-tonową figurę lwa zbudowaną z 850 tys. klocków lego w skali jeden do jednego.

Remont, który ma kosztować ok. 65 mln euro, ma być w pełni ukończony jesienią 2023 r., przed 17 listopada, tj. 150. rocznicą powstania Budapesztu. Decyzja o ostatecznym układzie ruchu na moście zostanie podjęta w pierwszej połowie 2023 r. po konsultacjach z mieszkańcami Budapesztu.

Decyzję o budowie mostu łączącego Budę z Pesztem podjął w 1821 r. hrabia Istvan Szechenyi, a pierwszy samochód przejechał po nim w styczniu 1849 r. Projektantem był Anglik William Tierney Clark, a wybudował go szkocki inżynier Adam Clark. W latach 1914-15 most przeszedł przebudowę pod kątem wzmożonego ruchu kołowego. W styczniu 1945 r. został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Odbudowano go w 1949 r. Przechodził potem renowację w latach 70-tych i 80-tych.

Z Budapesztu Marcin Furdyna