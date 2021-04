Węgry: Poczta likwiduje usługę wysyłania telegramów

Po 174 latach Poczta Węgierska zdecydowała o likwidacji usługi wysyłania telegramów do kraju i za granicę. Od 30 kwietnia będzie to już niemożliwe – poinformowała we wtorek Poczta Węgierska.

Jak podkreśliła Poczta Węgierska, popyt na telegramy bardzo spadł w ciągu ostatniego dziesięciolecia. O ile 30 lat temu osoby prywatne i firmy wysyłały rocznie około 8 mln telegramów, o tyle w ostatnich latach liczba ta spadła do kilkudziesięciu tysięcy rocznie. W zeszłym roku nadano ich zaledwie 23 tysiące.

Pierwszy telegram przekazano na Węgrzech w 1847 r., między Wiedniem i Bratysławą, należącą wówczas do Królestwa Węgier.

Początkowo poczta na Węgrzech nadawała tylko urzędowe telegramy, potem zaczęła przyjmować także zlecenia od osób prywatnych.

Ogromne początkowo znaczenie telegramów w przekazywaniu informacji zmniejszyło się wraz z upowszechnieniem się połączeń telefonicznych, a potem drastycznie spadło na skutek rozwoju sieci internetowej.

Jak podkreśla Poczta Węgierska, Węgry nie są jedynym krajem europejskim, który zdecydował się odejść od nadawania telegramów. Wcześniej zrobiły to m.in. Austria, Czechy, Francja, Holandia czy Niemcy.