Węgry: Podpisano porozumienie z Gazpromem w sprawie odroczenia płatności na gaz

Państwowa grupa energetyczna MVM odpowiedzialna za produkcję, przesyłanie i handel energią elektryczną na Węgrzech podpisała w poniedziałek porozumienie z rosyjskim Gazpromem o odroczeniu płatności za dostawy gazu za okres zimowy. Krok ten ma zwiększyć pole manewru finansowego spółki – cytuje oświadczenie MVM agencja MTI.

Okres, za który część płatności za gaz (powyżej pewnego progu cenowego, niepodanego w związku z tajemnicą handlową) będzie odroczona wynosi sześć miesięcy: od październiku 2022 roku do marca 2023 roku; jego długość może być następnie negocjowana. Odroczone kwoty mają być spłacane w ratach do 2026 roku.

Wartość odroczonej ulgi za sześć miesięcy przy obecnej cenie gazu wynosi prawie 1 mld euro, a przy wcześniejszych rekordowych cenach to nawet 3,5-4 mld euro - powiedział minister ds. rozwoju gospodarczego Marton Nagy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, cytowany przez portal Portfolio.hu.

Ponadto rząd zdecydował o pobraniu gazu buforowego z magazynu w Hajduszoboszlo we wschodniej części kraju. Jak powiedział Nagy, można stąd wydobyć ok. 800 mln metrów sześc. gazu buforowego, co przy aktualnej cenie gazu równa się 1,5 mld euro. MVM planuje też zwiększyć pojemność największego magazynu gazu na Węgrzech, położonego w miejscowości Zsana w południowej części kraju.

We wrześniu 2021 roku przedstawiciele państwowej spółki MVM oraz rosyjskiego Gazpromu podpisali dwa długoterminowe (na 15 lat) kontrakty, zgodnie z którymi na Węgry ma trafiać 4,5 mld metrów sześc. gazu rocznie. Ponadto pod koniec sierpnia 2022 roku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto poinformował, że rząd zawarł z Gazpromem umowę o zwiększeniu dostaw gazu: według niej na Węgry we wrześniu i październiku ma trafiać 5,8 mln metrów sześc. surowca dziennie ponad wolumen przewidziany w umowie długoterminowej.

Z Budapesztu Marcin Furdyna

