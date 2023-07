Węgry: Politolog: tylko zmiana administracji w Waszyngtonie może poprawić stosunki amerykańsko-węgierskie

Kolejni ambasadorzy amerykańscy w Budapeszcie otwarcie wspierali opozycję na Węgrzech, co wpłynęło na stan stosunków bilateralnych. Jedynie zmiana administracji w Waszyngtonie może obecnie je poprawić - powiedział w rozmowie z PAP prof. Tamas Magyarics, były węgierski dyplomata, obecnie amerykanista z uniwersytetu ELTE.

"W ostatnich latach demokratyczne administracje w Waszyngtonie, w przeciwieństwie do Republikanów, wysyłają do Budapesztu krytycznych względem rządów Viktora Orbana ambasadorów" - zauważa Magyarics.

Jak podkreśla, ostatnim zawodowym amerykańskim ambasadorem na Węgrzech był Charles Thomas, sprawujący swoją misję w latach 1990-1994. Od tego czasu na Węgry wysyłane są osoby dobierane z klucza politycznego.

"Samo w sobie nie jest to niczym złym. Profesjonalny dyplomata ma zapewne numer telefonu do podsekretarza stanu. Natomiast ambasador z politycznego nadania, jak na przykład George Walker (ambasador w latach 2003-2006 - PAP) miał numer do samego prezydenta" - zauważa Magyarics.

Jest jednak różnica pomiędzy wyrażaniem swoich sympatii a bezpośrednim wspieraniem i finansowaniem jakiejś opcji politycznej, co robili na Węgrzech Amerykanie - dodaje.

Finansowanie opozycji podczas ostatnich wyborów parlamentarnych i postawa kolejnych ambasadorów amerykańskich na Węgrzech stało się w ostatnich latach jedną z przyczyn napięć na linii Budapeszt-Waszyngton.

W latach 90. stosunki węgiersko-amerykańskie, zwłaszcza te wojskowe, były całkiem dobre. Stany Zjednoczone popierały Budapeszt w dążeniach do członkostwa w NATO. Z kolei Węgry stanowiły dla USA centrum logistyczne w trakcie kryzysu na Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych; w 1999 roku, w czasie konfliktu serbsko-kosowskiego, były jedynym krajem Sojuszu graniczącym z Serbią. Ponadto rząd węgierski wspierał sojuszników w trakcie wojen w Afganistanie i Iraku.

Problemem za czasów rządów Viktora Orbana pozostają natomiast stosunki polityczne, które zaczęły się psuć jeszcze podczas jego pierwszego gabinetu w latach 1998-2002.

"We wrześniu 2001 roku rząd Orbana zdecydował o nabyciu 14 szwedzkich myśliwców wielozadaniowych Gripen, co wywołało rozczarowanie po stronie amerykańskiej: przez długi czas uważano, że wybór Budapesztu padnie na F-16" - zauważył Magyarics.

Ważniejsze według niego było jednak wystąpienie nowo mianowanej ambasador USA w Budapeszcie Nancy Goodman Brinker, która na jednym ze spotkań stwierdziła, że antysemityzm jest obecny nawet wśród najwyższych kręgów węgierskiego rządu - co wywołało wyraźne poirytowanie Orbana.

W czasie administracji prezydenta Baracka Obamy (2009-2017) stosunki amerykańsko-węgierskie pozostawały na niskim poziomie. "Najlepszym tego przykładem była działalność ówczesnego chargé d'affairs, który nazywał się Mark Andre Goodfriend, a w rzeczywistości nie był żadnym dobrym przyjacielem (ang. good friend oznacza dobry przyjaciel - PAP)" - powiedział Magyarics.

"Goodfriend otwarcie popierał węgierską opozycję, maszerując w pierwszej linii na protestach antyrządowych, co nie jest normalnym zachowaniem dyplomaty w państwie przyjmującym" - dodał politolog.

W ostatnich latach amerykańska placówka dyplomatyczna w Budapeszcie pozostawała nieobsadzona. Był to wyraz krytycznego podejścia administracji prezydenta Joe Bidena do polityki rządu Viktora Orbana, który miał - i dalej ma - bliskie relacje z Donaldem Trumpem.

Mianowany przez Trumpa ambasador USA David B. Cornstein zakończył swoją misję w październiku 2020 roku. Nowy ambasador David Pressman przybył do stolicy Węgier dopiero we wrześniu 2022 roku.

Pressman to ekspert w dziedzinie praw człowieka i bezpieczeństwa narodowego. W przeszłości pracował m.in. jako zastępca ambasadora USA przy ONZ. Ponadto jest homoseksualistą, który na Węgry przyjechał z mężem i dwoma synami.

Pomiędzy dyplomatą a politykami koalicji Fidesz-KDNP szybko doszło do tarć. Pressman zaczął krytykować podejście Węgrów do wojny na Ukrainie i kontynuację współpracy z Rosją.

"Jeśli Pressman będzie chciał wykorzystać swój pobyt na Węgrzech do oceniania działań rządu, wybranego przez wyraźną większość narodu węgierskiego, to będzie miał bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o skuteczną pracę na rzecz poprawy współpracy między oboma krajami" - stwierdził wówczas minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto, który potem jeszcze kilkukrotnie krytykował postawę amerykańskiego dyplomaty.

W kwietniu Pressman ogłosił na konferencji prasowej nałożenie amerykańskich sankcji na rosyjski Międzynarodowy Bank Inwestycyjny z siedzibą w Budapeszcie, nazywany również często "bankiem szpiegów". Niedługo po tym Węgry zdecydowały się wycofać z tej instytucji, która przeniosła się z powrotem do Rosji.

Komentując krytykę Waszyngtonu pod adresem Budapesztu, Magyarics uważa, że strona amerykańska nie chce zrozumieć stanowisko Węgier, na przykład w stosunku do ponad 100-tysięcznej mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu.

"W czasie administracji Donalda Trumpa specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy Kurt Volker starał się mediować pomiędzy Budapesztem a Kijowem w tej sprawie. Nie było takich wysiłków ze strony administracji Joe Bidena" - zauważa amerykanista.

"Kiedy pracowałem w MSZ zawsze powtarzałem Amerykanom, że osiągną lepsze rezultaty w stosunkach z Węgrami, jeśli zrezygnują z konfrontacyjnej formy dyplomacji" - powiedział Magyarics. "Jeśli ktoś zaczyna swoją misję bardzo mocnym publicznym, antyrządowym oświadczeniem, to co taki rząd ma z tym zrobić?" - pyta retorycznie.

Według niego Amerykanie powinni zrozumieć, że Orban zdecydowanie wygrał wybory cztery razy z rzędu - i to nie dlatego, że Fidesz jest tak mocny, ale dlatego, że opozycja jest tak słaba.

"Jedynym poważnym politykiem opozycyjnym jest były premier Ferenc Gyurcsany, które jednak jest skompromitowany" - twierdzi Magyarics.

W 2006 roku opublikowano nagranie z zamkniętego spotkania, na którym Gyurcsany przyznaje się do kłamania co do stanu węgierskiej gospodarki i zapowiada drastyczne reformy, co wywołało ostre demonstracje antyrządowe.

Z Budapesztu Marcin Furdyna