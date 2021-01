Węgry: Polscy dyplomaci uczcili Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod najważniejszymi pomnikami w Budapeszcie upamiętniającymi ofiary Holokaustu i bohaterów ratujących Żydów uczcili w środę polscy dyplomaci Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu.

Ambasador Jerzy Snopek oraz kierownik Wydziału Ekonomiczno-Politycznego ambasady RP w Budapeszcie Katarzyna Ratajczak-Sowa złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku szwedzkiego dyplomaty Raoula Wallenberga, który podczas II wojny światowej uratował co najmniej 20 tys. węgierskich Żydów, a także przy pomniku ofiar Holokaustu nad Dunajem.

Trzecim miejscem, gdzie polscy dyplomaci dokonali upamiętnienia, był pomnik ławeczka poświęcony Polakowi Henrykowi Sławikowi i Węgrowi Jozsefowi Antallowi, którzy podczas II wojny światowej wspólnie uratowali co najmniej 5 tys. polskich Żydów.

Sławik to powstaniec śląski, działacz społeczny, samorządowy i polityczny, jeden z ponad 120 tys. polskich uchodźców wojennych, których we wrześniu 1939 roku przyjęły Węgry. Jako prezes Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939-1944) został pełnomocnikiem na Węgry ministra pracy Rządu RP na Wychodźstwie.

Dzięki pomocy pełnomocnika rządu Królestwa Węgier ds. Uchodźców Wojennych Jozsefa Antalla seniora i polskich księży Sławik uratował - według Yad Vashem - ok. 5 tysięcy polskich Żydów uchodźców. Aresztowany przez gestapo, bity i katowany nie zdradził swego węgierskiego przyjaciela, dzięki czemu Antall przeżył. Sławik zmarł 23 sierpnia 1944 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen. Został uhonorowany tytułem "Sprawiedliwy wśród narodów świata", Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego.

Centralne obchody Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu odbywają się na Węgrzech w tym roku w trybie online z powodu pandemii koronawirusa.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska