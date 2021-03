Węgry: Polski minister rolnictwa: przygotowanie do wykorzystania środków UE zadaniem dla V4

Przygotowanie do wykorzystania środków na następną perspektywę finansową UE jest wspólnym wyzwaniem krajów Grupy Wyszehradzkiej – powiedział polski minister rolnictwa Grzegorz Puda w wywiadzie dla czwartkowego wydania dziennika „Magyar Hirlap”.

"Dziś naszym wspólnym wyzwaniem jest jak najlepsze przygotowanie do wydatkowania środków w następnym cyklu finansowym. Odpowiednio opracowana Wspólna Polityka Rolna powinna być istotnym elementem finansowym odbudowy po pandemii Covid-19 oraz wzmacniania rolnictwa i jego zielonej i cyfrowej transformacji" - zaznaczył.

Minister podkreślił, że rolnictwo krajów Grupy Wyszehradzkiej wciąż wymaga modernizacji, aby zbliżyć się do poziomu technicznego rolnictwa w "starych" krajach członkowskich. Dodał, że realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu powinna być traktowana jako sposób osiągnięcia przez kraje V4 konkurencyjności w perspektywie średnio i długoterminowej, gwarantując realizację celów produkcyjnych i eksportowych w rolnictwie przy zachowaniu wymagań środowiskowych i klimatycznych.

Pytany o cele polskiej prezydencji w V4 w sferze rolnictwa, odparł, że priorytetem są m.in. negocjacje i przygotowania do wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. "Zwracamy uwagę na konieczność przeciwdziałania marnowaniu żywności w całym łańcuchu dostaw i na konieczność skracania tych łańcuchów. Znaczenie tego bardzo mocno uwidoczniło się w czasie pandemii. Rolnicy mają utrudniony dostęp do rynku żywności, zaś długi łańcuch dostaw stawia akcent na produkty zawierające konserwanty, pogarsza jakość, a w dodatku konsumenci wyrzucają więcej żywności" - wskazał.

Podkreślił też znaczenie ochrony gleb, które tracą swój naturalny potencjał. Zaznaczył, że chodzi przede wszystkim o malejący poziom próchnicy w glebie, co prowadzi do mniejszej retencji wodnej i co za tym idzie większego przedostawania się chemicznych środków produkcji rolnej do środowiska.

Pytany o dwustronną współpracę polsko-węgierską zaznaczył, że Polska jest drugim co do wielkości dostawcą artykułów rolno-spożywczych na rynek węgierski.

"Chcemy kontynuować i pogłębiać istniejącą już współpracę w ramach inicjatywy rozwijania badań w rolnictwie BIOEAST. Obecnie inicjatywa ta skupia 11 krajów wschodnio- i środkowoeuropejskich, co pokazuje, jak bardzo kraje V4 i ich działalność przyciąga inne państwa regionu" - powiedział.

Proszony o ocenę polityki rolnej UE zaznaczył, że po latach dominacji maksymalizacji zysku następuje przeorientowanie na gospodarkę zrównoważoną, a produkcja rolna w UE w znacznie większym stopniu ma być dostosowana do rynków lokalnych ze zbywaniem do lokalnych zakładów przetwórczych.

"W swoim ogólnym wymiarze ten kierunek jest słuszny. Konsekwencje globalizacji, złe skutki uwidoczniły się bardzo wyraźnie podczas pandemii" - ocenił.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska