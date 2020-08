Węgry: Polsko-węgierskie memorandum o współpracy humanitarnej

Polsko-węgierskie memorandum o współpracy humanitarnej między rządami obu krajów podpisali w poniedziałek w Budapeszcie wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i wiceminister ds. pomocy prześladowanym chrześcijanom Tristan Azbej.

W myśl porozumienia sygnatariusze zamierzają dzielić się wiedzą, doświadczeniem i zasobami w celu opracowywania projektów humanitarnych i rozwojowych w różnych krajach i regionach świata. Ich celem ma być nie tylko zmniejszanie ubóstwa poprzez rozwijanie kluczowej infrastruktury, ale też m.in. łagodzenie konfliktów i wspieranie pojednania poprzez promowanie wolności religijnej, pluralizmu i praw człowieka.

"Chcemy skierować wsparcie do chrześcijan, do osób, które cierpią prześladowania przede wszystkim w krajach Bliskiego Wschodu, krajach afrykańskich, także w części krajów europejskich" - powiedział Jabłoński.

Zaznaczył też, że Polsce i Węgrom krajom zależy na tym, by temat ochrony prawa do swobodnego wyznawania religii stał się tematem międzynarodowym. "Z tego powodu w listopadzie odbędzie się w Warszawie z polsko-amerykańskiej inicjatywy, ale wspartej też bardzo mocno przez rząd węgierski, ministerialna konferencja na rzecz obrony wolności religijnej (…). Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby w trakcie tej konferencji poza deklaracjami, poza poparciem politycznym i dyplomatycznym dla ochrony wolności religijnej, zachęcić inne państwa do tego, aby włączyły się w działania również konkretnymi środkami wsparcia, konkretną pomocą finansową" - podkreślił.

Według wiceministra wsparcie dla osób, które są prześladowane z powodów religijnych, jest jednym z najważniejszych elementów pomocy międzynarodowej, a często jest pomijane.

"Na całym świecie setki milionów ludzi są na co dzień prześladowane ze względów religijnych, ze względu na wiarę, którą wyznają. (…) To dzisiejsze porozumienie między rządem węgierskim a rządem polskim pokazuje, że ten temat nie zostaje zapomniany. Polska i Węgry - razem z, mamy nadzieję, również innymi państwami - będą walczyły o to, żeby te aspekty prześladowań religijnych stały się problemem, do którego cała społeczność międzynarodowa się odniesie" - powiedział.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska