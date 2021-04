Węgry: Ponad jedna trzecia podanych szczepionek na Covid-19 pochodziła z Chin lub Rosji

Ponad jedna trzecia szczepionek na Covid-19 podanych dotychczas na Węgrzech pochodziła z Chin lub Rosji – poinformował szef grupy roboczej ds. szczepionek Istvan Gyoergy w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika „Magyar Nemzet”.

"Do tej pory około 1,25 mln osób otrzymało wschodnią szczepionkę, a 2 mln zachodnią" - oświadczył Gyoergy.

Na Węgrzech stosowane są preparaty firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca, a także chińska szczepionka Sinopharm i rosyjska Sputnik V.

3,25 mln osób zostało dotąd zaszczepionych w kraju jedną dawką, a blisko 1,4 mln także drugą. Oznacza to, że zaszczepiono niemal 1/3 ludności; Węgry liczą ponad 9,7 mln mieszkańców. Według Gyoergya węgierski wskaźnik zaszczepienia przekracza dwukrotnie średnią innych państw UE.

Gyoergy ocenił, że sprawdził się system, by wykorzystać do szczepień całą strukturę opieki zdrowotnej - nie tylko szpitale i przychodnie, lecz także gabinety lekarzy rodzinnych. Na Węgrzech utworzono 5700 punktów szczepień, których liczba jest okresowo zwiększana do 6700. Oprócz tego lekarze rodzinni podają szczepionki swoim pacjentom w umówionym terminie.

"Obciążenie lekarzy rodzinnych zaplanowaliśmy w taki sposób, by wykonywali najwyżej 15 szczepień dziennie, w weekendy najwyżej 40, co oznacza cztery szczepionki na każdą z 10 godzin, jakie mają do dyspozycji. Nie chcieliśmy ich nadmiernie obciążać" - powiedział Gyoergy.

W poniedziałek otwarto na Węgrzech przedszkola, powrócili też do szkół uczniowie niższych klas podstawówek. Gyoergy poinformował, że zaszczepiono już co najmniej jedną dawką 88 proc. pedagogów, którzy zarejestrowali się do szczepienia, czyli 195 tys. osób. Na miniony weekend zaplanowano zaś szczepienie 32 tys. kolejnych.

Pytany o szczepienie nieuprzywilejowanych warstw ludności, np. Romów mieszkających w biednych miejscowościach, Gyoergy zaznaczył, że wojsko zapewniło pięć profesjonalnie wyposażonych autobusów z obsadą 10 osób, które mogą pełnić taką samą rolę co punkty szczepień.

"Autobusy wysyłamy do mniejszych miejscowości, gdzie możemy zwiększyć chęć poddania się szczepieniu poprzez wysłanie szczepionek na miejsce" - oznajmił. Każdy autobus umożliwia zaszczepienie 180 osób dziennie.

Na Węgrzech trwa trzecia fala epidemii koronawirusa, przy czym wydaje się, że widać już tendencję spadkową. W ciągu ostatniej doby zmarło 197 chorych na Covid-19 (rekordowy był 7 kwietnia z 311 zgonami) i wykryto 2680 nowych zakażeń (rekord przypadł na 26 marca, kiedy stwierdzono ponad 11 tys. nowych infekcji).

Spada także liczba aktywnych zakażeń - obecnie 170 tys., a także osób wymagających opieki szpitalnej - obecnie 8650.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska