Węgry: Popularne miejscowości apelują, by nie odwiedzać ich w Wielkanoc

Wiele popularnych węgierskich miejscowości turystycznych, w tym Tokaj i Tihany, zaapelowało przed Wielkanocą do Węgrów, by ich nie odwiedzać – poinformowały w środę media w tym kraju. Według władz ludność coraz częściej łamie ograniczenia w wychodzeniu z domu.

Najpopularniejszy bodaj na Węgrzech cel wycieczek na Wielkanoc, wioska Hollokoe na północy Węgier, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, poinformowała na swojej stronie, że "zamyka bramy" i nie organizuje w tym roku corocznego festiwalu wielkanocnego. Liczące 330 mieszkańców Hollokoe ze względu na praktykowane do dziś barwne tradycje węgierskiej grupy etnicznej Paloców jest odwiedzane zwykle na Wielkanoc przez 15 tys. turystów.

"Najważniejsze jest dla nas teraz zdrowie naszych mieszkańców, gdyż dzięki nim wioska naprawdę żyje" - napisały władze Hollokoe, dodając, że choć nie mogą zamknąć dostępu do wioski, to proszą wszystkich o pozostanie w domu.

Malownicza miejscowość naddunajska Szentendre w pobliżu Budapesztu, gdzie tworzyło wielu znanych artystów, poinformowała na swojej stronie, że "Szentendre będzie w Wielkanoc zamknięte dla turystów". Od Wielkiego Piątku do końca świąt do centrum miasteczka będą mogły wjechać tylko osoby tam mieszkające. Lokalne władze powiedziały agencji MTI, że w ostatnich tygodniach mimo ograniczeń w wychodzeniu z domu tłumy zmotoryzowanych turystów przyjeżdżają tam w weekendy.

Wszystkie parkingi w słynnym mieście winiarskim Tokaj będą zamknięte z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa podczas Wielkanocy oraz w następne weekendy. Władze samorządowe proszą wszystkich, by nie przyjeżdżać do miasta. Podkreślają, że także tam ściągało w weekendy wielu turystów.

Od środy ograniczono również parkowanie w innej popularnej miejscowości turystycznej Velence, leżącej nad jeziorem. Burmistrz Akos Gerhard poinformował, że także tutaj przyjeżdżały tłumy turystów, w związku z czym do końca stanu zagrożenia spowodowanego epidemią parkingi będą w weekendy i święta zamknięte.

Także burmistrz jednej z najpopularniejszych miejscowości nad Balatonem, Tihany, Imre Tosoki powiedział, że parkingi w mieście zostały tymczasowo zamknięte. Jednym z najpopularniejszych miejsc w miasteczku jest zabytkowe opactwo benedyktyńskie, skąd rozpościera się wspaniała panorama na Balaton.

To tylko kilka z miejscowości, które zaapelowały w ostatnich dniach do turystów, by do nich nie przyjeżdżali i nie zwiększali zagrożenia epidemicznego.

Ppłk Robert Kiss ze sztabu operacyjnego ds. walki z koronawirusem ponownie powiedział w środę, że coraz więcej osób łamie wprowadzone przez władze ograniczenia w wychodzeniu z domu. Węgrom wolno obecnie wychodzić z domu tylko z istotnych powodów, np. do pracy lub w celu zrobienia zakupów.

Kiss powiedział, że policja interweniowała dotąd prawie 6 tys. razy z powodu złamania tych ograniczeń. W 857 przypadkach wymierzono grzywny, a przeciw 1053 osobom złożono zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Komenda główna policji poinformowała dziennik "Nepszava", że dotąd suma wymierzonych z tego powodu grzywien wyniosła 15,6 mln ft (43 500 euro).

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 895 przypadków zarażenia koronawirusem. 58 osób zmarło, a 94 uznano za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska