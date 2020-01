Węgry: Prasa: epidemia koronawirusa odbija się na turystyce

Epidemia koronawirusa zaczęła się odbijać na węgierskiej turystyce, ale jeśli w ciągu kilku miesięcy uda się ją opanować, spadek w skali roku nie będzie duży – napisał w czwartek dziennik "Magyar Hirlap", powołując się na specjalistów.

"Bardzo trudno powiedzieć, jaki wpływ na turystykę będzie miał wybuch epidemii koronawirusa, ale obecnie widać, że spadek przyjazdów grupowych wynosi około 20 proc." - powiedział prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji Tamas Flesch, odnosząc się do faktu, że część chińskich grup odwołała przyjazdy na Węgry.

Od stycznia do listopada 2019 roku Węgry odwiedziło 262 tys. chińskich turystów, spędzając w tym kraju 429 tys. nocy. W większości przyjeżdżają do Budapesztu w ramach wycieczek obejmujących kilka europejskich krajów.

Według Flescha, jeśli do wiosny, czyli do rozpoczęcia sezonu turystycznego, sytuacja związana z koronawirusem się unormuje, to spadek liczby gości przyjeżdżających na Węgry nie będzie duży, bo pierwsze miesiące roku i tak nie należą do najbardziej dochodowych. Problem może wystąpić, jeśli epidemii nie uda się do tego czasu powstrzymać.

Dyrektorka operacyjna firmy EETS, która obsługuje turystów z Chin, Judit Lazar powiedziała, że w okolicach chińskiego Nowego Roku, przypadającego w tym roku 25 stycznia, ruch turystyczny z tego kraju jest tradycyjnie intensywny, ale ograniczenia wprowadzone z powodu koronawirusa dotknęły tylko te grupy, które nie wyruszyły z Chin do niedzieli. Jak podkreśliła Lazar na portalu Turizmus.hu, grupy, które już podróżują po Europie, nie wracają do kraju przed czasem.

Na turystów z Chin przypada około 5-6 proc. ogólnej liczby gości zagranicznych odwiedzających Węgry. Sezon turystyczny na Węgrzech zaczyna się w kwietniu-maju.

"Magyar Hirlap" poinformował też w czwartek, że w sklepach na Węgrzech jest wystarczająco masek chirurgicznych. Dyrektor firmy Hungaropharma, sprzedającej hurtowo leki Antal Feller, powiedział dziennikowi, że wzrósł popyt na maski i w ostatnich dniach niemal wyczerpał się ich zapas, ale jest uzupełniany i poszukiwane są nowe źródła dostaw zarówno w kraju, jak i za granicą.

Epidemia wywołującego zapalenie płuc koronawirusa, która wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, zabiła już w tym kraju co najmniej 170 osób, a u ponad 7,7 tys. wykryto zakażenie - podała w czwartek państwowa komisja zdrowia. Przypadki zarażonych osób odnotowano już we wszystkich prowincjach kraju, a także w kilkunastu państwach świata, w tym trzech europejskich: Niemczech, Francji i Finlandii.

By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze w praktyce odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan; zawiesiły m.in. komunikację, zarówno połączenia lokalne, jak i dalekobieżne.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska