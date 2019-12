Węgry: Prasa­ po szczycie NATO: jedność, ale krucha

Prasa węgierska pisze w czwartek o manifestowanej przez NATO jedności na szczycie Sojuszu w Londynie, zauważając jednak, że może być to jedność pozorna, a NATO wymaga reformy. Dzienniki prorządowe akcentują, że Sojusz uznał migrację za wyzwanie dla bezpieczeństwa.

"NATO zademonstrowało jedność" - pisze prorządowy dziennik "Magyar Nemzet". Według gazety na wtorkowym otwarciu szczytu doszło do "skrzyżowania szpad", ale "w dniu zamykającym obrady wszyscy już bardzo uważali, by emanować niewzruszoną jednością w sposób godny 70. rocznicy (powstania NATO), nawet pomimo różnic zdań".

Gazeta zauważa, że ponieważ tekst deklaracji końcowej wyciekł już poprzedniego dnia, nie można było liczyć w środę na zażarte spory. "Niezależnie od tego było pewnym zaskoczeniem, że w Sojuszu nie tylko nie pogłębiły się pęknięcia, ale w dodatku udało się porozumieć w ważnych kwestiach" - czytamy.

Jako przykład dziennik podaje np. sprawę Turcji. Jak przypomniano przed szczytem pojawiły się doniesienia, że Turcja jest gotowa zawetować plan obrony państw bałtyckich, jeśli NATO nie uzna kurdyjskiej milicji YPG w Syrii za organizację terrorystyczną. Mimo to sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował o zatwierdzeniu planów obrony granic wschodnich, "co było możliwe tylko pod warunkiem, że zaakce­­ptował je także turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan".

"Magyar Nemzet" opublikował jednak również komentarz autorstwa Levente Sitkeiego, w którym ten zwraca uwagę na kruchość obecnego porozumienia w NATO.

"NATO z powodu zbyt wielu rozbieżnych interesów jest w istocie na rozdrożu i jak tyle innych starych międzynarodowych sojuszy wymaga gruntownej reformy. W razie jej zaniedbania nieuchronnie powstanie zapotrzebowanie na wspólny europejski sojusz obronny, który może być kompatybilny z NATO, ale prawdopodobnie Waszyngton nie tak to będzie odbierał" - pisze Sitkei.

W jego ocenie choć politycy i analitycy twierdzą, że Sojusz się zmienił, to niektóre kraje zmieniły się bardzo mało, a armie wcale, choć mają nowocześniejszą broń. "Gdyby (NATO) się zmieniło, to Rosja nie byłaby traktowana jako zagrożenie numer jeden, tylko jako możliwy partner" - pisze komentator.

Jak podkreśla, "NATO jest w istocie oficjalną strefą wpływów Stanów Zjednoczonych", które dają na to pieniądze. Jednakże "Ameryka uważa, że płaci za dużo za nic, bo znaczna część członków tylko obwozi się z Amerykanami, dobrze wiedząc, że w interesie Waszyngtonu leży przetrwanie i ewentualne poszerzenie bloku. A średnio silni członkowie NATO zastanawiają się, czy ten system im odpowiada i czy może mogliby zapewnić sobie obronę w pojedynkę" - pisze Sitkei, wskazując m.in. na różnice interesów.

Również lewicowy dziennik "Nepszava" pisze o "maskowanej różnicy zdań" na szczycie, wskazując m.in. na słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona o "śmierci mózgu" NATO i na odwołanie zapowiadanej środowej konferencji prasowej prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zarówno "Magyar Nemzet", jak i inny prorządowy dziennik "Magyar Hirlap" akcentują, że NATO uznało migrację za możliwe wyzwanie w sferze bezpieczeństwa. "Magyar Hirlap" przytoczył przy tym wypowiedź premiera Viktora Orbana zamieszczoną na Facebooku, że "NATO po raz pierwszy oznajmiło, iż masowa migracja z południa stanowi zagrożenie w sferze bezpieczeństwa i dlatego także NATO powinno zajmować się tą kwestią".

W swej relacji ze szczytu Orban podkreślił też: "To wielkie wydarzenie i duży krok do przodu. Do tego, że w końcu udało się to osiągnąć, przyczyniła się zresztą wieloletnia mrówcza praca ministra i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Możemy to też uznać za prawdziwy sukces Europy Środkowej, bo to my zachęcaliśmy do tego, by NATO zwróciło uwagę także na migrację i na zagrożenie przybywającego wraz z nią terroryzmu".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska