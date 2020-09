Węgry: Prawie 1000 nowych zakażeń koronawirusem

951 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, co jest jednym z najwyższych przyrostów dziennych w tym kraju od początku pandemii – wynika z danych opublikowanych w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

Zmarło kolejnych ośmioro chorych na Covid-19 i tym samym liczba ofiar śmiertelnych tej choroby na Węgrzech wzrosła do 702.

Liczba wszystkich zakażeń wykrytych w kraju przekroczyła już 20 tysięcy i wynosi 20 450. 4644 osoby już wyzdrowiały.

Nadal rośnie liczba aktywnych zakażeń, których jest obecnie 15 104. Coraz więcej osób wymaga opieki szpitalnej (558) i pomocy respiratora przy oddychaniu (35).

Na kwarantannie domowej przebywa około 27,5 tys. osób, do czego przyczyniły się wprowadzone 1 września przepisy, zgodnie z którymi po wjeździe do kraju każdy musi przejść kwarantannę. Jeśli podczas badania na granicy nie wystąpi podejrzenie zakażenia koronawirusem, wjeżdżający może się ubiegać o zgodę na przejście dwóch testów, które w razie wyniku negatywnego zwolnią go z kwarantanny.

Na Węgrzech trwa druga, dużo ostrzejsza od pierwszej fala zakażeń koronawirusem. W niedzielę stwierdzono najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii - 1070.

Premier Viktor Orban, występując w poniedziałek w parlamencie, powiedział, że według specjalistów - lekarzy i matematyków - w najgorszym przypadku na Węgrzech może być jednocześnie 200 tys. zakażonych koronawirusem, z czego 16 tys. będzie potrzebować opieki szpitalnej, a 800 respiratora. Dodał, że rząd dla pewności liczy się z możliwością dwukrotnie wyższej liczby jednocześnie aktywnych infekcji.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska