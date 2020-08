Węgry: Premier Morawiecki i historycy w prasie o Bitwie Warszawskiej

Tekst premiera Polski Mateusza Morawieckiego na temat Bitwy Warszawskiej ukazał się w sobotę w węgierskim dzienniku „Magyar Nemzet” wraz z kilkoma innymi tekstami poświęconymi temu wydarzeniu.

Premier Morawiecki nazywa 15 sierpnia 1920 r. 100-lecie Bitwy "jedną z najważniejszych rocznic wolnej Europy". "Odrodzona w 1918 roku Polska stoczyła wtedy decydującą bitwę z wojskami bolszewickimi, a jej zwycięstwo zapobiegło temu, by komunistyczna rewolucja ogarnęła swymi płomieniami wyczerpaną po wojnie światowej materialnie i od przelanej krwi Europę Zachodnią" - zaznacza.

Morawiecki wyraża przekonanie, że rocznicę Bitwy warto byłoby uczcić nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, gdyż nad Wisłą zwyciężyła wprawdzie Polska, ale zwycięstwo to miało decydujący wpływ na wolność ludów Europy.

Polski premier pisze też, że dziedzictwo postkomunizmu jest rzeczywistym problemem, deformującym społeczny i instytucjonalny byt krajów, które przeszły przez przemiany demokratyczne.

W sobotnim dodatku do "Magyar Nemzet" ukazał się też tekst historyka Endre Laszlo Vargi, który pisze, że wojna polsko-bolszewicka była toczona nie tylko o terytorium, ale też stanowiła starcie ideologiczne skierowane przeciwko próbie wyeksportowania rewolucji komunistycznej.

"Europa Zachodnia i Środkowa zawiodła, zdradziła Polaków, którzy w tych miesiącach mogli liczyć tylko na Węgrów" - pisze historyk, nawiązując do ogromnych dostaw amunicji z Węgier do Polski przed Bitwą Warszawską, które z powodu sprzeciwu Czechosłowacji zamiast najkrótszą drogą dotarły do celu bardzo okrężną drogą przez Siedmiogród.

Inny węgierski historyk Istvan Kovacs omawia zaś w "Magyar Nemzet" wydana po węgiersku książkę Adama Zamoyskiego "Warszawa 920. Nieudany podbój Europy", także przypominając o istotnej roli, jaką odegrały w Bitwie Warszawskiej dostawy węgierskiej amunicji.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska