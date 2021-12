Węgry: Premier Morawiecki: jesteśmy zaniepokojeni kształtem systemu handlu emisjami

Jesteśmy zaniepokojeni Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS), Polska na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej poruszy konieczność przebudowy tego systemu - oświadczył premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu szefów rządów państw V4 z udziałem prezydenta Francji.

Morawiecki powiedział, że podczas tego spotkania prezydent Emmanuel Macron "zaprezentował nam program prezydencji francuskiej na kolejne pół roku i główne priorytety związane z prezydencją". "Na pewno wśród nich jednym z naczelnych są kwestie energetyczne" - podkreślił.

Polski premier zaznaczył, że w odniesieniu do tych kwestii "mamy do czynienia z tzw. problemem taksonomii, gdzie tutaj ręka w rękę razem z krajami wyszehradzkimi, ale także z Emmanuelem działaliśmy, aby wprowadzić do taksonomii i możliwości inwestycji gazowych, i inwestycji nuklearnych". "Zresztą Polska chce bardzo blisko współpracować z Francją, która ma na tym polu bardzo szerokie doświadczenie" - zaznaczył Morawiecki.

"Mówiąc o energii konfrontujemy się dzisiaj z dwoma podstawowymi problemami. Pierwszy, to bardzo wysokie ceny gazu i manipulacje, które mają niestety duży wpływ na ceny energii w ogóle. To są manipulacje po stronie Gazpromu przede wszystkim i tu oczekujemy od Komisji Europejskiej jednoznacznego raportu w tej sprawie" - powiedział szef polskiego rządu.

Jak kontynuował, druga kwestia, to Europejski System Handlu Emisjami. "Myślę, że tutaj nie będzie tajemnicą jak powiem, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni kształtem tego systemu, przede wszystkim faktem, że różne podmioty inwestycyjne i spekulacyjne, banki, fundusze inwestycyjne mogą nabywać uprawnienia do emisji CO2" - wskazał.

"To powoduje, że w sztuczny sposób cena rośnie i ta cena dziś przekłada się na wzrost cen energii w ogóle, już powyżej jednej czwartej całego wzrostu wiąże się z tym systemem, ale również na wzrost inflacji w całej Europie" - mówił Morawiecki. Jak podkreślił "ta inflacja jest potężnym problemem dla wszystkich naszych krajów, dla całej UE; w strefie euro inflacja jest najwyższa od 25 lat".

Jak poinformował, "Polska na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, oprócz tematów związanych z Partnerstwem Wschodnim i innych, poruszy właśnie konieczność przebudowy całego tego systemu i mamy nadzieję, że będzie zrozumienie po stronie wielu krajów, które są zależne od systemu ETS, a jednocześnie nie chcą, żeby system był podatny na ataki spekulacyjne".